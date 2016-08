Rehoboth weiterhin ohne Wasser

Ortschaft kämpft mit „historischen“ Schulden – Einwohner empört

Aufgrund eines wachsenden Schuldenberges hat NamWater der Ortschaft Rehoboth der Hahn zugedreht. Einwohner sind empört, denn wie die Oppositionspartei DTA bereits feststellte, sollten nicht die Bürger der Ortschaft für das Versagen des Stadtrates verantwortlich gemacht werden.

Von Clemens von Alten, Windhoek





Weil der Stadtrat von Rehoboth mit seiner Wasserrechnung beim Versorger NamWater in Millionenhöhe im Rückstand ist, hat dieser gestern der gesamten Ortschaft das Wasser abgedreht. „Das bedeutet, dass zuverlässige Bürger – die auf andere Dinge verzichten, um ihre Rechnungen zu bezahlen – für die Unfähigkeit des Stadtrates büßen müssen, der nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen zu erfüllen“, erklärte gestern das Büro der DTA in Rehoboth.

Derweil hatten sich gestern Mitglieder des Stadtrats mit Vertretern von NamWater zur Krisensitzung in Windhoek getroffen; das Ergebnis der Gespräche war bis Redaktionsschluss unklar.

Zu Wochenbeginn hatte der staatliche Wasserversorger ein Ultimatum gestellt: „Ja, wir haben 24 Stunden Zeit, Schulden in Höhe von 8 Millionen N$ zu begleichen. Sonst wird uns das Wasser abgestellt“, zitiert die Presseagentur Nampa den Stadtdirektor von Rehoboth, Chris /Uirab. Ferner habe der hochrangige Vertreter der Ortschaft erklärt, dass es sich um „historische“ Außenstände in Höhe von mehr als 36 Mio. N$ handele; heute habe der Stadtrat einen Betrag von 2 Mio. N$ zahlen können.

Doch trotz des Ultimatums sowie des Austauschs zwischen Stadtrat und Wasserversorger blieben gestern sämtliche Leitungen der Ortschaft trocken. Die Anwohner, vor allem jene, die ihre Rechnungen bezahlen, waren empört, wie ein Vorort-Besuch zeigte. „Ich bezahle immer meine Wasserrechnung“, sagten gestern das Ehepaar Tina und Hendrik Vrey im Gespräch mit der AZ-Schwesterzeitung Republikein. „Warum sitze ich seit heute Morgen ohne Wasser?“ Auf AZ-Nachfrage erklärte Marthinette van Wyk, Eigentümerin einer Schlachterei in Rehoboth: „Wir haben vorher große Mengen an Wasser abgefüllt, die uns noch bis morgen reichen sollten. Doch sollten wir länger kein Wasser haben, können wir dicht machen.“

Ferner appelliert der Ortsverband der DTA in Rehoboth an den staatlichen Wasserversorger, eine einvernehmliche Lösung zu finden und nicht „unschuldige Einwohner für die Fahrlässigkeit weniger Personen im Stadtrat von Rehoboth zu bestrafen“.