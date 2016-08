Rehoboth steht vor riesen Schuldenberg

Notzahlung erfolgt: Ortschaft südlich von Windhoek hat seit Donnerstag wieder Wasser

Windhoek/Rehoboth (cev) • Rehoboth hat zwar seit Donnerstag wieder Wasser, steht allerdings weiterhin vor einem enormen Schuldenberg. Auf Mediennachfrage sagte gestern der Namwater-Sprecher Johannes Shigwedha, dass sich die Rückstände der Ortschaft auf über 35 Millionen N$ belaufen.

Nach einem Treffen zwischen Vertretern von Stadt und NamWater zu Beginn vergangener Woche, setzte der staatliche Wasserversorger dem Stadtrat ein Ultimatum, binnen 24 Stunden eine Summe von 8 Mio. N$ zu überweisen. Am frühen Mittwochmorgen waren die Leitungen dann trocken. Sofort folgte ein Sondertreffen zwischen NamWater und dem Stadtrat, das bis in den späten Nachmittag andauerte. Anwohner und die politische Opposition reagierten empört: „Unschuldige Bürger dürfen nicht für das Versagen vom Einzelnen im Stadtrat verantwortlich gemacht werden“, erklärte die Demokratische Turnhalle Allianz (DTA), während Bürger feststellten: „Wir bezahlen unsere Wasserrechnung. Also warum werden wir abgeschnitten?“, wie das Ehepaar Tina und Hendrik Vrey (AZ berichtete).

In der Zwischenzeit habe der Stadtrat 6,3 Mio. N$ seiner Schulden beglichen. Rund 2 Mio. N$ seien am Mittwoch dem Wasserversorger bezahlt bzw. zugesichert worden, gefolgt von weiteren 4,3 Mio. N$ am Folgetag, was zum Wiederanschluss an die Wasserversorgung geführt habe.