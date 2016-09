Rehoboth bemüht sich um Finanzdeal

Verschuldete Südkommunen involvieren Ministerin Shaningwa wegen Schuldenfalle

Um den Wasseranschluss wieder herzustellen, hat der Stadtrat von Rehoboth aus „diversen Fonds" 6,3 Mio. N$ an NamWater gezahlt, nachdem der staatliche Wasserlieferant der Kommune vor zwei Wochen ultimativ den Haupthahn zugedreht hatte. Allein wird Rehoboth es aber nicht schaffen.

Von Eberhard Hofmann und Nampa

Windhoek

Ratsherr Edward Vambo erklärte gestern gegenüber der AZ, dass die verschuldete Kommune mit sieben anderen Ortschaften des Südens, die große Squattersiedlungen unterhalten müssen, an Ministerin Sophia Shaningwa vom Ressort Städtische und Ländliche Entwicklung herantreten werde, um den Blick nach vorn wieder freizumachen. Gibeon sei mit 9 Mio. N$ verschuldet, so Vambo. Die Zentralregierung erwarte von den Kommunen, dass sie sich selbst finanzieren, aber das könnten sie mit einem Großteil armer Einwohner in Squatterkamps nicht schaffen.

Die oppositionelle DTA hat in dieser Woche gegen den Stadtrat von Rehoboth eine Demonstration durchgeführt und der Bürgermeisterin Christina Blaauw eine Petition überreicht, dass die städtische Wasserlieferung ein Grundrecht sei und durch säumige Zahlung der Stadtverwaltung nicht unterbrochen werden dürfe. Der lokale DTA-Führer hat den Stadtrat in der Petition auch angegriffen, dass der Rat ein luxuriöses Fortuner-Bakkie im Werte von 700000 N$ gekauft habe, anstatt den Schuldenberg abzutragen. Rehoboths Sprecher erklärte dazu, dass der Wagen nicht bar, sondern „über Ratenzahlung“ angekauft sei.

Zur Frage, wie es sein könne, dass die Stadtverwaltung einen derart hohen Schuldenbetrag gegenüber NamWater anhäufen konnte, sagte Vambo, dass es sehr viele Rehobother gebe, die allein von der Staatsrente von 1100 N$ abhängig seien, wovon sie im Monat 800 N$ an städtischen Gebühren zahlen müssten. „Das können die Leute sich einfach nicht leisten.“ Daher zahlten sie nur etwa 100 N$, um nicht abgeschnitten zu werden. So häuften sich Schulden bis zu 13000 N$. Die Stadtverwaltung könne den Leuten nicht einfach das Wasser abschneiden. Ferner habe die Stadtverwaltung eine Untersuchung des Wasserverbrauchs unternommen und dabei festgestellt, dass von Mitternacht von 24 Uhr bis 2 Uhr morgens große Mengen an Wasser verschwunden waren, was auf ein großes Leck deutete, das nun repariert sei. Die Infrastruktur der Wasserleitungen sei nun 60 Jahre alt und älter und müsse erneuert werden.