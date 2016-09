Regionalflug in zwei Länder

Windhoek (fis) - Ab 30. Oktober wird Air Namibia mit einem neuen Flug zwei Ziele in zwei Nachbarländern anfliegen. Die neue Verbindung führt von Windhoek über Gaborone nach Durban und über die gleichen Stationen wieder zurück. Das geht aus einer Pressemitteilung der staatlichen Fluggesellschaft an die AZ von gestern hervor.



Die neue Verbindung soll wöchentlich viermal (Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag) angeboten werden, wofür ein Flieger des Typs Embraer ERJ 135 eingesetzt werde, heißt es. Mit dem Flug will Air Namibia „regionalen Betrieb optimieren“ und dabei eigene Kapazitäten besser nutzen, erklärte Firmensprecher Paulus Nakawa, der hinzufügte, dass diese Route „dringend gebraucht“ werde.