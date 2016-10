Regierung will Streik abwenden

Drohender Ausstand von Lehrern wird heute Arbeitsgericht beschäftigen

Premierministerin Saara Kuugongelwa-Amadhila wendet sich in dem Disput rundum die Regeln zum anstehenden Arbeitsausstand der namibischen Pädagogen an das Arbeitsgericht. Sie bezweifelt die Redlichkeit der Regeln und will das Recht auf Gebrauch von Volontärdiensten erzwingen.

Von Frank Steffen, Windhoek



Die namibische Regierung will heute per Eilantrag am Obergericht den angekündigten Ausstand von Lehrern der Staatsschulen verhindern. Premierministerin Saara Kuugongelwa – hauptverantwortliche Beamtin für sämtliche Regierungsangestellte – bittet darin um eine gerichtliche Verfügung, welche es mit sofortiger Wirkung der Lehrergewerkschaft NANTU verbietet soll, die für den 13. Oktober angekündigte Arbeitsniederlegung auszuführen oder wie auch immer geartete Vorbereitungen dafür zu treffen, bis das Gericht über die Rechtmäßigkeit des geplanten Streiks entschieden hat.



Als weitere Beklagte führte die Premierministerin den Arbeitskommissar – zuständig für Arbeitsrechte inklusive Dispute – sowie den betroffenen Schlichter und den Generalinspektor der Polizei (zur möglichen Erzwingung des Gerichtsbeschlusses), auf. Der Antrag, der unter anderem auf einer eidesstattlichen Erklärung von Erziehungsministerin Katrina Hanse Himarwa beruht, soll heute verhandelt werden.



Prinzipiell stellt jene nicht das Recht zum Arbeitsausstand in ­Frage, sondern eher die festgestellten Regeln des angedrohten Streiks, wobei sie drei Hauptthemen isoliert. Laut der Gerichtsvorlage geht es in erster Linie um die Frist die zur Ankündigung des Streiks festgesetzt sei. Der Staat habe um eine Frist von 30 Tagen nach Bekanntgabe des Streiks gebeten, die hauptbeklagte Lehrergewerkschaft NANTU habe jedoch nur 5 Tage zustehen wollen. Der Schlichter habe die Frist auf sieben Tage festgelegt, welches unter den herrschenden Umständen unredlich sei. Ihre Verwaltung sei für einen erfolgreichen Prüfungsablauf für 707878 Schülern zuständig, wovon 115875 Teilnehmer an den Klasse-10- und Klasse-12-Examen seien. Diese Personen hätten auch Rechte, welche respektiert werden sollten.



Zweitens monierte die Ministerin den Abstand von 500 Metern zwischen Streikposten und Bildungsstätten als ungenügend; diese Nähe würde unweigerlich den Unterricht und die Prüfungen stören. Ihr drittes Argument ist ungewöhnlich, indem sie die Bestimmung des Arbeitsgesetzes, dass der Arbeitgeber bei einem Arbeitsausstand keine Aushilfen anheuern darf, relativiert. Sie argumentiert stattdessen, dass nirgends im Gesetz der Einsatz von freiwilligen Helfern verboten sei. Der Aufruf nach Volontären, die dem Staat in der Examenszeit aushelfen sollten, war gerade am Donnerstagmorgen von dem ­Gewerkschaftsdachverband NUNW als ungesetzlich angeprangert worden (AZ berichtete). Die Ministerin bittet angesichts der unterschiedlichen Interpretation in dem Antrag um Klärung dieser Differenz bei der Auslegung des Gesetzes.