Rechtsanwältin verübt Suizid

Windhoek (ms) – Die Juristen Hannchen Schneider-Waterberg ist am vergangenen Donnerstag tot in ihrer Wohnung in Ludwigsdorf aufgefunden worden, wo sie sich zuvor offenbar selbst das Leben genommen hat.



Wie Polizeisprecherin Kauna Shikwambi gestern auf Nachfrage mitteilte, sei Schneider-Waterberg in ihrem Fahrzeug gefunden worden, dessen Fenster verschlossen gewesen seien und in dessen Innenraum durch einen Schlauch Abgase vom Auspuff des Wagens eingeleitet worden seien. Ein von ihr hinterlassener Abschiedsbrief stütze die Vermutung, dass es sich um Suizid handele.



Unbestätigten Berichten zufolge wurde Schneider-Waterberg zuletzt am Montag im Büro gesehen. Weil sie jedoch angeblich öfters von zu Hause gearbeitet habe, sollen Kollegen erst am Donnerstag Nachforschungen angestellt haben.



Ihr ebenfalls als Jurist tätiger Vater Hennie Erasmus war am 15. Mai dieses Jahres verstorben, dem sie sehr nahe gestanden haben soll.