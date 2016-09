Recht auf Zugang zu Information

Windhoek (ste) • Es wurde nun bereits ein Weilchen gemunkelt, dass die Regierung im kommenden Jahr ein Gesetz verabschieden wolle, laut welchem der Zugang zu Information geregelt werden soll. Nun gab der Informationsminister, Tjekero Tweya, speziell zum ersten international-gefeierten „Tag des universellen Zugangs zu Information" (IDUAI) am Mittwoch bekannt, dass die Regierung die Absicht hege, spätestens im Juni 2017 eine diesbezügliche Novelle zur öffentlichen Einsicht und Diskussion vorzulegen. Im Juni 2016 hatte man den ersten 48-seitigen Entwurf bereits begutachtet.



Er betonte, dass es ein in demokratischen Ländern üblicher Prozess sei, einen Gesetzentwurf zur öffentlichen Debatte zu stellen, bevor er als Gesetz verabschiedet würde. „Ich wiederhole die selbstauferlegte Pflicht der namibischen Regierung, wonach wir es unseren Bürgern ermöglichen wollen, Zugang zu allen Informationen zu bekommen, so dass sie sinnvolle Entschlüsse vornehmen können", meinte er in seiner Eröffnungsrede, welche er in der Hotelfachschule der Namibia-University-of-Science-and-Technology (NUST) an die anwesenden Gäste und Studenten richtete. Er betonte allerdings, dass ein solches Gesetz alle Interessenträger verpflichte, Information zur Verfügung zu stellen, und nicht nur die Regierung in die Pflicht nähme.



UNESCO Direktorin Irina Bokova ließ selbst eine Ansprache verlesen, worin sie die Wichtigkeit eines solchen Gesetzes betonte, wenn man die für 2030 angesetzten Ziele der nachhaltigen Entwicklung erreichen wolle.