Raffgier behebt Misswirtschaft nicht

Betr.: „Geingob zweideutig zu NEEEF“ (AZ, 12. September 2016)



Gratuliere! Erst die Famen und nun die Firmen; wer soll denn zu welchen Preisen die 25% einer Firma kaufen? Das können nur die „fat cats“, denen drei oder mehr Farmen (?) nicht reichen, der arme FUP (formerly underprivileged) hat keine Chance. Oder ist es klammheimliche Enteignung, an der sich dann in einem 2. Schritt die Reichen FUPs genauso bereichern? Und vollkommen offen bleibt die Frage nach der Kompetenz der neuen „Teilhaber“. Es scheint mir wieder der Traum des Afrikaners von „Manna“, um nicht „Money“ zu sagen, vom Himmel zu gehen. Herrn Geingob sei mitgeteilt, dass Misswirtschaft über 26 Jahre sich nicht durch Raffgier beheben lässt.



Edward Meyer, Grambin