Quelle wechselt, Geschichte bleibt

Windhoek (fis) • In den vergangenen drei Jahren hat die AZ in ihrer Montagausgabe unter dem Titel „Wissenschaft für die Gesellschaft“ Beiträge mit geschichtlichem und/oder populär-wissenschaftlichem Inhalt angeboten. Das Material stellte die Namibia Wissenschaftliche Gesellschaft (NWG) aus eigenen Veröffentlichungen zur Verfügung, der an dieser Stelle großer Dank für die ausgezeichnete Partnerschaft gebührt. Nun folgt ein Wechsel, denn ab heute stammen die Beiträge aus dem Bestand der Sam-Cohen-Bibliothek der Gesellschaft für Wissenschaftliche Entwicklung Swakopmund. Der Titel der Serie ändert sich fortan in: „Wissenschaft, die Wissen schafft“. Die AZ setzt damit ihre Intention fort, Beiträge mit namibischem und regionalem Bezug, die bereits in Magazinen publiziert wurden, einem größeren Leser- und Interessentenkreis zugänglich zu machen. Die neue Serie startet heute und behandelt das Woermann-Haus in Swakopmund. (Seite 14).