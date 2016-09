PTA-Tennisliga in Endphase - Farmer Titelfavorit

Windhoek (omu) - In der PTA-Tennisliga stehen bis zum Saisonende noch zwei Turniere an. Nachdem am vergangenen Wochenende der drittletzte Wettbewerb auf dem Gelände der Windhoek High School ausgetragen wurde, kristallisieren sich die ersten Favoriten auf den Titel heraus.In der Anfänger-Klasse siegte Arnaud Marais, der zuvor in den vergangenen Turnieren vom Rivalen Elia Kambonde auf die Plätze verwiesen wurde. Der musste sich diesmal mit dem zweiten Platz begnügen. Dritter wurde Manuel Mayinoti.In der Meisterschaft ist aber noch nichts entschieden. Zwar rangiert Marais mit 4200 Punkten auf dem ersten Platz, aber der Dauerkonkurrent Kambonde kann den Spieß in den verbleibenden Turnieren noch umdrehen. Der Tagessieger sichert sich immerhin 1000 Zähler. Fest steht, dass die beiden den Gesamtsieg unter sich ausmachen.Mike Kambonde scheint in der Fortgeschrittenen-Klasse das Feld von hinten aufzurollen. Der Bruder von Elia war holprig in die Saison gestartet, hat aber mit dem Gewinn vom Wochenende den dritten Sieg in Folge gefeiert. Er setzte sich gegen Randel Kavandje und Marcellino Hein durch. Der führende Christopher Jansen hatte nicht teilgenommen. Zweiter bleibt Kavandje.In der gleichen Klasse bei den Damen setzte sich Delicia Dirkse durch. Ihre ärgste Konkurrentin Faith Kahuure bleibt Dirkse aber dicht auf den Fersen. Die beiden liefern sich seit Saisonbeginn einen spannenden Zweikampf.Bei den „Pros“ gab es an diesem Wochenende eine kleine Überraschung. Der Führende der Gesamtwertung, Cleet Farmer wurde von Godwin Husselmann auf den zweiten Rang verwiesen. Husselmann feierte damit seinen ersten Tageserfolg der Saison.Farmer der zuvor alle sechs Turniere gewonnen hat, bleibt aber weiterhin relativ ungefährdet Erster der Gesamtwertung. Dritter ist Dudley Minnie, der auch an diesem Wochenende als Dritter abschloss.Bei den Einsteigern wurde der Tagessieg familienintern geregelt. Vaniah Mumba sicherte sich den Sieg vor Jaedyn Mumba. Wer mehr Informationen über das Format und den Ligenbetrieb einholen möchte, kann Romeo van Wyk unter [email protected] oder 0812349523 kontaktieren.