Präsident googelt preiswerte Unterkunft

Geingob zu mehrwöchiger Reise in den USA - Rede vor UN und Wirtschaftsforen

0

Staatspräsident Hage Geingob macht vor, wie man Steuergelder sparen kann: „Wir haben die Größe der Delegation drastisch reduziert; jeder, der mitkommt, muss ein Einladungsschreiben zeigen und erklären, was er/sie tun will“, sagte er kurz vor der Reise in die USA. Foto: AZ-Archiv

Windhoek (fis) - Zu einem mehrwöchigen Aufenthalt in den USA ist Staatspräsident Hage Geingob am Wochenende aufgebrochen. Dort nimmt er an politisch und wirtschaftlich geprägten Veranstaltungen teil.





Höhepunkt der Reise dürfte die Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) am 22. September in New York sein. Dort ist Geingob am gleichen Tag Gastgeber des Namibischen Geschäftsforums, zu dem bereits 150 Teilnehmer zugesagt hätten, wie die präsidiale Beraterin Inge Zamwaani-Kamwi kurz vor der Abreise sagte. Damit nicht genug: „Dort gibt es Fleisch von Meatco und Bier der Namibischen Brauerei - das wird das erste Fleisch, das auf den amerikanischen Markt kommt.“ Das Forum soll den Anlauf zu einer Investorenkonferenz im November 2016 in Windhoek sei, fügte sie hinzu.





Laut Staatshaus wird Geingob an weiteren Geschäfts- und Handelsforen teilnehmen sowie Vorträge an der Universität Columbia in New York und an der Harvards Kennedy-Schule in Boston halten.





Geingob selbst wies vor dem Abflug darauf hin, dass die Reisekosten so gering wie möglich gehalten werden. So habe man ein angebotenes Hotel ausgeschlagen, weil dieses 10000 US$ pro Tag gekostet hätte. „Wir haben gegoogelt und eine Unterkunft für 1100 US$ gefunden“, sagte er. Die Delegation bestehe aus 33 Personen inklusive Leibwächtern. Darunter seien auch sechs Minister, die das Staatsoberhaupt jeweils nur für einen gewissen Teil bzw. für bestimmte Aufgabe begleiten. Geingob wird am 4. Oktober zurückerwartet.