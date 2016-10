Präsident aus USA zurück – Reisebilanz am Mittwoch

Staatspräsident Hage Geingob spricht nach seiner Landung auf dem Eros-Flugplatz in Windhoek mit namibischen Medienvertretern. Morgen Vormittag will er sich im Staatshaus ausführlich zu seinem dreiwöchigen USA-Besuch äußern. Foto: Nampa

Windhoek (fis) • Nach einer gut dreiwöchigen USA-Reise ist Staatspräsident Hage Geingob am Sonntag wieder zurückgekehrt. Beim ersten Gespräch mit namibischen Medien wollte er sich nicht zu Einzelheiten der Reise äußern, sondern kündigte ein detailliertes Resümee für Mittwoch an. Er wolle die Dinge „systematisch und in organisierter Art und Weise“ angehen, sagte er.



Die USA-Reise hatte stark wirtschaftlich geprägte Inhalte, Höhepunkt war eine Namibische Investitionskonferenz in New York City (AZ berichtete). Eine der letzten Termine war ein Referat Geingobs im John.-F.-Kennedy-Forum der Harvard-Universität in Boston. Dort hat Namibias Staatsoberhaupt vor allem auf politische Stabilität und Demokratie, aber auch auf die Regierungsführung aufmerksam gemacht, die er mit folgender Formel erklärte: T+A=Tr (Transparency/Transparenz + Accountability/Rechenschaftspflicht = Trust/Vertrauen).



Ganz zum Schluss ging er auf die von der Regierung geplante Quotenregelung NEEEF ein und bezeichnete diese als „eine der vielen Strategien“, um eine „inklusive wirtschaftliche Beteiligung“ zu erreichen. Die Arbeit und die Konsultationen dazu dauerten an, führte er aus. Wenige Tage zuvor betonte er auf der Investorenkonferenz, dass „Eigentumsrechte in unseren höchsten Gesetzen geschützt sind und als solche respektiert werden“.