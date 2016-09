Prozess wird zu Geduldsprobe für Farmer

Verfahren gegen Eichhoff um neun Monate vertagt - Kautionsauflagen leicht gelockert

Der Angeklagte Karl Eichhoff (Mitte) verlässt mit seinem Anwalt Willem Visser (links) und in Begleitung seines Vaters Peter (rechts) das Regionalgericht, wo sein Prozess gestern auf Juni 2017 vertagt wurde. Foto: Marc Springer

Windhoek (ms) - Der des Mordes beschuldigte Farmer Karl Eichhoff (34) wird mindestens neun weitere Monate auf seinen Prozessauftakt warten müssen.

Der eigentlich für gestern angesetzte Beginn der Beweisaufnahme konnte nicht stattfinden, weil in Person von Advokat Louis Botes einer der beiden Verteidiger des Angeklagten schwer erkrankt ist und sich derzeit zur Behandlung in Kapstadt befindet. Der Prozess wurde folglich am Regionalgericht auf kommendes Jahr verschoben und soll dann in zwei Etappen vom 19. bis 23. Juni und 7. bis 11. August geführt werden.

Angesichts des dadurch verursachten Schwebezustands dürfte es dem Beschuldigten ein schwacher Trost sein, dass seine Kautionsauflagen leicht gelockert wurden - er muss sich künftig nicht mehr wie vorher, einmal die Woche jeweils am Freitag bei der Polizei in Hochfeld melden. Die verbleibenden Konditionen bleiben hingegen in Kraft. So darf sich der Angeklagte nicht ohne Erlaubnis der Polizei aus dem Distrikt Okahandja entfernen, Kontakt zu Staatszeugen aufnehmen, oder die Ermittlungen in seinem Fall behindern. Außerdem wird die Polizei seinen Reisepass bis auf weiteres einbehalten.

Eichhoff war am 9. November vergangenen Jahres gegen Kaution in Höhe von 30000 N$ freigelassen worden, nachdem er zuvor fast zwei Jahre in Untersuchungshaft verbracht hatte.

Dem Farmer wird zur Last gelegt, wenige Tage vor seiner Verhaftung am 8. Oktober 2013 den 51-jährigen Axarob Slinger und drei von dessen Hunden auf der Farm Vergenoeg erschossen zu haben, die er mit seinen Eltern bewirtschaftet. Außerdem wird ihm Justizbehinderung vorgeworfen, da er den Leichnam von Slinger und die Kadaver der Tiere vergraben haben soll. Eichhoff hat eingeräumt, auf die Hunde geschossen zu haben und gleichzeitig beteuert, er habe den von ihm unbemerkten Slinger dabei versehentlich getroffen.