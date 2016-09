Prozess um Rekordraub beendet

Zwei Angeklagte erhalten Haftstrafen – Mittäter weiter unbekannt

Das Obergericht hat zwei Angeklagte zu Haftstrafen von jeweils 10 und 20 Jahren verurteilt, die 2004 an dem Überfall auf einen Geldtransporter bei Brakwater beteiligt waren. Damit ist ein langer Indizienprozess abgeschlossen, der viele Fragen offen lässt.

Die kamerascheuen Angeklagten Jan Julius (Mitte) und George Jambeingwe beraten sich nach ihrer Verurteilung mit Verteidiger George Neves. Foto: Marc Springer

Von Marc Springer

Windhoek

Nachdem am 20. Februar 2014 vier der ursprünglich sechs Angeklagten aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurden, ist das Verfahren gestern mit der Strafmaßverkündung gegen die beiden verbliebenen Beschuldigten beendet worden, die am 17. August von Richterin Naomi Shivute schuldig gesprochen wurden. Diese sah es damals als erwiesen an, dass der Hauptangeklagte Jan Julius (45) am 29. Dezember 2004 als Fahrer von Fidelity Cash Management Services kurz außerhalb von Windhoek einen unerlaubten Umweg mit dem Geldtransporter gemacht und einen als Anhalter getarnten Komplizen mitgenommen hat.

Ferner hatte sie keinen Zweifel daran, dass der weiterhin unbekannte Anhalter wenig später den mitgereisten Sicherheitsbeamten Stefanus Iyambo mit vorgehaltener Waffe überwältigt hat und Julius seinem Kollegen nicht zur Hilfe gekommen ist. Vielmehr habe er zunächst den Geldtransporter zum Stillstand gebracht, die Schließfächer in dessen Innenraum geöffnet und weiteren, bis heute nicht identifizierten Tätern dabei geholfen, die darin enthaltenen Geldsäcke in den Wagen zu verladen, mit dem sie kurz zuvor vorgefahren waren.

Shivute hatte sich bei dieser Schlussfolgerung vor allem auf die Zeugenaussage von Iyambo gestützt, wonach Julius ihm nicht nur die Waffe abgenommen, sondern auch befohlen habe, sich nicht dem ihm bekannten Anhalter zu widersetzen. Da Julius nach dem Überfall nach übereinstimmender Aussage verschiedener Zeugen sehr ruhig und gefasst gewirkt habe, müsse seine Version als unglaubwürdige Schutzbehauptung gelten, wonach ihn die bewaffneten Täter gezwungen hätten, ihnen bei der Verladung der Geldsäcke zu assistieren.

Dem zweiten Angeklagten George Jambeingwe (45) konnte die Staatsanwaltschaft zwar keine Beteiligung an dem Überfall, dafür aber den Besitz von 1,5 Millionen N$ der dabei erbeuteten Rekordsumme von insgesamt 5,7 Millionen N$ nachweisen. Weil er nicht schlüssig erklären konnte, wie das Geld in den Kofferraum eines Fahrzeugs gelangt ist, zu dem er den Schlüssel hatte und das nach seiner Version seinem Cousin gehöre, wurde er von Shivute wegen Diebstahls verurteilt.

Bei ihrer Strafmaßverkündung hob die Richterin hervor, Julius habe nicht nur das Vertrauen seines Arbeitgebers sträflich missbraucht, sondern auch kalkuliert und in gemeinschaftlicher Absicht mit den anderen Tätern gehandelt. Schließlich sei das Geld (von dem nur ein Teil wieder sichergestellt werden konnte) unmittelbar nach dem Überfall unter mehreren Leuten verteilt und zum Teil ins Ausland geschafft worden, was auf ein hohes Maß an Planung hindeute. Ferner wertete sie als erschwerenden Umstand, dass Iyambo bei dem Überfall durch Schläge und Fußtritte malträtiert und bei der Tat somit auch Gewalt angewendet wurde, was im Falle von Julius eine Haftstrafe von 20 Jahren rechtfertige.

In Bezug auf Jambeingwe stellte Shivute fest, dass dieser als Autohändler rund 25000 N$ verdient und demnach nicht aus finanzieller Not sondern aus Gier gehandelt habe, weshalb bei ihm ein Freiheitsentzug von 10 Jahren angemessen sei.