Proteste führen zu Krisensituation

Windhoek/Johannesburg (ba) - Wegen der landesweiten Studentenproteste gegen die Erhöhung der Studiengebühren in Südafrika spricht Präsident Jacob Zuma jetzt von einer „Krisensituation“. Das geht aus südafrikanischen Medienberichten hervor, die ebenfalls neue Gewaltfälle schilderten.



Auf dem Gelände der Universität in Kapstadt (UCT) wurde nach Angaben der Polizei eine Benzinbombe gezündet, berichtete das südafrikanische Nachrichtenportal News24. Weiter hieß es, dass die Vorlesungen an den Hochschulen Nelson Mandela Metropolitan University, University of Zululand, University of Pretoria, Universität Kapstadt (UCT), Cape Peninsula University of Technology in Bellville (CPUT) und University of Western Cape (UWC) ausgefallen sind.



Indes hat die Universität Witwatersrand (Wits) am vergangenen Freitag erklärt, dass eine gebührenfreie Hochschulbildung eine Möglichkeit sei, den Konflikt zu beenden, ohne dass die Qualität darunter leidet. Diese Auffassung vertreten andere Universitäten nicht, die argumentieren, dass eine Senkung der Studiengebühren dem akademischen Standard der Bildungseinrichtungen schaden könnte.



Vergangene Woche hatte es gewaltätige Zusammenstöße zwischen Polizisten und Studenten gegeben, bei denen die Sicherheitskräfte Gummigeschosse, Tränengas und Rauchgranaten einsetzten (AZ berichtete). Auch in dieser Woche werden viele Hochschulen geschlossen bleiben. Wits hatte unterdessen angekündigt, den Studienbetrieb heute wieder aufnehmen zu wollen.