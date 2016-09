Projekt Lilie: Besondere Ehrung für herausragende Lehrer

Es ist wieder „Lilienzeit“. Am Samstag, dem 24. September, findet der diesjährige Gala-Abend vom Projekt Lilie statt. Bei dieser Veranstaltung werden Lehrkräfte geehrt, die sich in besonderer Weise in ihrem Beruf engagiert haben. Projekt Lilie hat sich zur Aufgabe gemacht, das Ansehen des Lehrerberufs aufzuwerten und Menschen dazu zu ermutigen, diesen lebenswichtigen Beruf zu wählen.





Im Vorfeld auf den diesjährigen Gala-Abend werden auf den kommenden zwei Seiten noch einmal die Preisträger aus dem vergangenen Jahr vorgestellt. Dieser Rückblick führt noch einmal vor Augen, wie unterschiedlich und vielseitig das Engagement der ausgezeichneten Personen ist. Die Entscheidung trifft dabei ein unabhängiges Gremium.







Die Preiskategorien





Es gibt zwei verschiedene Kategorien, in die die Preise eingeteilt werden. Der Leistungspreis wird in Gold, Silber und Bronze vergeben und richtet sich an alle in Namibia lebenden Lehrkräfte, die sich mehr als zehn Jahre durch hervorragenden Unterricht unter Anwendung zeitgemäßer und schülerzentrierter pädagogischer Methoden und über den vorgegebenen Lehrauftrag hinaus besonders verdient gemacht haben. Der Anerkennungspreis, die Weiße Lilie, ist ausschließlich für Kandidaten vorbehalten, die weniger als zehn Jahre, aber mindestens drei Jahre im Schuldienst tätig sind. Auch hier ist der besondere Einsatz über den normalen Dienstauftrag hinaus Voraussetzung.







Die Preisträger 2015





Nach dem vergangenen Gala-Abend wurden alle Gewinner gefragt: „Warum sind Sie Lehrer geworden und warum sind Sie so begeistert von Ihrer Berufswahl?“ Die Antworten sind so vielseitig wie die Personen selbst.







Hannelore Dobberstein, Gewinnerin der Goldenen Lilie 2015





„Es gibt kaum einen anderen Beruf, der so vielseitig, herausfordernd, dynamisch und verantwortungsvoll ist. In welchem anderen Beruf hat man es mit so vielen Menschen verschiedener Altersklassen, Kulturen, Persönlichkeiten und Meinungen zu tun, die man obendrein formen und durch subtile Beeinflussung zu kritischen, selbstständig denkenden und nach eigener Initiative handelnden Persönlichkeiten erziehen soll?!

Nur Wissen und Tatsachen zu vermitteln, das allein ist nicht mehr die Aufgabe eines Lehrers im 21. Jahrhundert. Das kann jede Suchmaschine im Internet. Lehrer, die ihre pädagogische Aufgabe als Herausforderung und Berufung sehen, wissen, dass es auch darauf ankommt, wie sehr der heranwachsende Schüler in seinem Selbstwertgefühl gestärkt werden und Eigeninitiative als interne Motivation erkennen muss, damit er durch kritisches Denken und positives Handeln konstruktiv seine Lebensaufgabe in der Gesellschaft erfüllen kann. Er sollte lernen, die Verantwortung für sein eigenes Tun und Denken zu übernehmen und für sein Handeln gerade zu stehen.





„Die Berufung eines Lehrers liegt darin, dem Schüler innere Werte zu vermitteln, indem er sie durch Vorbild und mit viel Liebe und Verständnis für seine Zöglinge vorlebt.“





Dazu gehört auch, dass er manchmal seine eigenen Interessen und Wünsche hintenan stellt und im Interesse des Kindes handelt, zum Beispiel, wenn er selbst nicht gern auf Schulungswoche geht und es aber für das Kind äu?erst notwendig ist, sich in diesem sozialen Rahmen zu entfalten, oder wenn es ein dringendes Gespräch mit den Eltern bedarf und der Lehrer seine Bedenken hat, wie dieses aufgefasst wird.

Die pädagogische Aufgabe ist so umfassend und vielseitig, dass das Ziel nicht durch die Arbeit einer oder mehrerer Lehrkräfte allein zu erreichen ist. In einer ständig sich verändernden Gesellschaft, mit ständig neuen Anforderungen und Erwartungen ist es auch die Pflicht der Eltern, ihre erzieherische Aufgabe ernst zu nehmen und durch liebevolle, konsequente Führung und vorbildliches Handeln zur Selbstständigkeit ihres Kindes beizutragen, es in seinem Selbstbewusstsein zu stärken und ihm den emotionellen Halt zu geben, den es braucht auch Rückschläge zu verkraften. Ich wünsche mir immer, dass der Lehrer den Eltern bei dieser Aufgabe hilft, nicht aber die Eltern ersetzen muss.





„Es ist viel wertvoller, sich um Kinder und Jugendliche zu kümmern, anstatt sie zu erziehen.“





Dieses Zitat von Jesper Juul hat mich persönlich sehr angesprochen. Die Komplexität dieser Herausforderung, aus Kindern und Jugendlichen verantwortungsbewusste Erwachsene zu kreieren, sollte dennoch nicht die Menschlichkeit aus den Augen verlieren. Soziale Aspekte wie die Toleranz, gegenseitiges Verständnis für die Stärken und Schwächen unserer Mitmenschen, Kameradschaft und Hilfsbereitschaft tragen zum gegenseitigen Respekt zur konstruktiven Teamarbeit in unserer Gesellschaft bei und dürfen nicht aufgrund falschen Ehrgeizes au?er Acht gelassen werden.

Es ist mir eine moralische und christliche Ehre am Werdegang eines Menschen mitwirken zu dürfen und damit einen positiven Beitrag zur Entwicklung der zukünftigen Erwachsenen des Landes ausüben zu können. Sogar Nelson Mandela hat dieses erkannt, als er sage: „Erziehung ist die wirksamste Waffe, die wir Menschen in den Händen halten, um die Welt zu verändern.““











Christine Fechter, Gewinnerin der Bronzenen Lilie 2015





„Als Lehrer berührt man täglich viele Leben. Nur wird einem dies nie so wirklich bewusst, bis zum Beispiel bei einer Begegnung an einer roten Ampel. Plötzlich ruft eine Stimme aus dem Nebenauto: „Hallo, Frau Fechter, schön Sie zu sehen“. Bei dem kurzen Wortwechsel von Autofenster zu Autofenster erzählt mir mein Altschüler über seinen erfolgreichen Werdegang. Zuhause angekommen, merke ich wieviel mir diese Begegnung bedeutet.





„Dass ein Altschüler sich so gut an mich erinnert und sich freut mich wiederzusehen, ehrt mich zutiefst.“





Neulich, zur Aufsicht der 12. Klasse, erzählten mir die Schüler, dass sie sich noch sehr genau an die Englisch Grammatik Regeln der 8. Klasse erinnern würden und diese ebenfalls umzusetzen wüssten. (Obwohl mir diese Aussage unglaublich vorkommt, weil: was tut man nicht alles, um den Lehrer abzulenken). Trotzdem freut es mich zu wissen, dass etwas „hängengeblieben“ ist, was ich mit viel Mühe versucht habe, zu vermitteln.

Ich bin gerne Lehrerin, es ist ein vielseitiger Beruf, der mir auch die Gelegenheit gibt, mich mit neuen Themen zu befassen. Somit erlebt man immer wieder neue Anregungen. Die Freiheit meine Unterrichtsstunden selbst zu gestalten und somit einen interaktiven Unterricht mit meinen Schülern zu erleben, ist der Höhepunkt einer jeden Unterrichtsstunde.“











Annika Oppermann, Gewinnerin einer Weißen Lilie 2015





„Als Lehrerin ist man immer eingespannt, engagiert und mit vollem Herzen dabei. Man lebt für seine Arbeit und arbeitet mit viel Fein- und Fingerspitzengefühl, fast wie ein Bildhauer. Eine Lehrerin kitzelt mit kleinen Arbeitsschritten und viel Motivation aus einem Schüler oder einer Schülerin das Beste hevor, um dann den Erfolg bescheiden im Hintergrund zu genießen.

An manchen Tagen allerdings muss man sich die Gründe für diese Berufswahl wieder vor Augen führen. Jedoch baut sich über die Jahre ein Erlebnisschatz auf, von dem man zehren kann, ein Leben lang. Die Erfolge, die kleinen und die großen, geben einem immer wieder Recht, den richtigen Beruf gewählt zu haben.

Wenn wieder ein Jahr um ist und man die Kinder an eine andere Lehrkraft oder sogar eine andere Schule abgeben muss, dann schleicht sich doch oft auch eine Träne aus dem Augenwinkel und man erinnert sich an die lustigen und lehrreichen Stunden, die man mit diesen, nun fast erwachsenen, jungen Menschen verbracht hat. Da ich ein sehr offenes Verhältnis zu meinen Schülern und Schülerinnen habe, wird bei uns im Klassenzimmer viel gelacht. Vor allem bei Testen, mündlichen Vorträgen und Gesprächen findet sich manches „Goldstück“, da viele der Kinder reinstes Südwesterdeutsch sprechen. Ein paar der lustigsten Sprüche und Testantworten habe ich mir aufgeschrieben. Auf die Vokabeltestfrage „Was ist eine Bahre“, bekam ich zum Beispiel die Antwort zu lesen: „ein metallisches Rumschiebebett“. Ein Archiv wurde zur letzten Ruhestätte alter Ägypter, Injektionsserum zum Interjektionssyrup und Aas zum sogenannten „Kadaviar“, der Abt ist der „Vörster und Anführer eines Klosters“ und äsen ist, wenn man ein Reh frisst.





„Als Lehrerin hat man also viel zu lachen.“





Gelegentlich weint man auch, aber das kommt doch eher selten vor. Im Großen und Ganzen bleibt zu sagen, dass der Lehrberuf mit all seinen Facetten für die passionierte Lehrerin jeden Tag eine Belohnung ist. Auch wenn man die Schüler wieder „abgeben“ muss, bleiben die schönen Erinnerungen, die vielen Umarmungen, Briefchen und Danksagungen unvergessen. Meinen Schülern danke ich von Herzen für die vielen lustigen Stunden.

Dass ich als Anerkennung die weiße Lilie bekommen habe, bestärkt mich darin, weiterhin mit Kindern zu arbeiten. Solch eine Motivation ist etwas ganz Besonderes und dem Kuratorium möchte ich hiermit meinen tiefempfundenen Dank aussprechen.







Ilse Täschner