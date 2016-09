Potenzial der Süd-Süd-Achse

Windhoek (fis) – Die Walvis-Bay-Korridorgruppe (WBCG) knüpft große Hoffnungen und Erwartungen an die vor wenigen Monaten in Kraft getretene Handelsvereinbarung zwischen den Staatenbünden SADC im südlichen Afrika und Mercosur in Südamerika (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay). Für den Handel auf der Süd-Süd-Achse soll Namibia über den Hafen Walvis Bay aus SADC-Perspektive zum Ein- und Ausgangstor avancieren, erklärte Clice Smith (Bild), Logistikzentrum-Manager der WBCG, heute bei einer Präsentation in Windhoek. Güter aus Südamerika könnten binnen neun Tagen in den Regalen der SADC-Länder sein, gab er ein konkretes Beispiel.