Polizisten drohen Konsequenzen

Strafmaßverkündung behandelt mögliches Pflichtversäumnis

Das Obergericht hat einen 34-jährigen Mann wegen Mordes an seiner Freundin zu 35 Jahren Haft verurteilt und gleichzeitig eine Untersuchung darüber angeordnet, ob angeblich phlegmatische Polizisten in Otjinene die Tat hätten verhindern können.

Der Angeklagte Kaxui Katjivi wird nach seinem Schuldspruch abgeführt. Foto: Marc Springer

Von Marc Springer

Windhoek

In einem ungewöhnlichen Vorgang hat Richter Christie Liebenberg während seiner Strafmaßverkündung am Freitag verfügt, diese dem Generalinspektor der Polizei, Sebastian Ndeitunga, zur Kenntnis zu bringen. Jener soll angesichts der Zeugenaussage einer Freundin des Opfers prüfen, ob zwei Polizisten in Otjinene ihre Pflicht vernachlässigt bzw. sich der unterlassenen Hilfestellung schuldig gemacht haben.

Die Zeugin Bertha Eises hatte zu Protokoll gegeben, sie sei am 31. Juli 2014 gegen Mittag zur Polizeistation in Otjinene geeilt und habe dort berichtet, dass der Angeklagte Kaxui Katjivi seine Lebensgefährtin Dina Anton mit einem Messer bedrohe. Ferner hatte sie angegeben, einer der beiden diensthabenden Beamten habe ihr mitgeteilt, dass eine Schicht soeben geendet habe und er folglich nicht mehr zuständig sei.

Sein Kollege habe ihr ebenfalls

jegliche Hilfestellung verweigert und dies damit begründet, er sei den ständigen Streitereien zwischen Katjivi und dessen Freundin „überdrüssig“. Eises sei nach eigener Aussage zur Wohnung des Angeklagten zurückgekehrt und habe Anton dort mitgeteilt, die Polizei wolle ihr nicht

assistieren. Anton wurde wenig später von Katjivi durch zehn Messerstiche getötet.

„Sollte sich die Aussage der Zeugin Eises bewahrheiten, würde das Verhalten der beiden Polizisten einem gravierenden Pflichtversäumnis entsprechen, da ihre bloße Präsenz am Tatort den Mord vermutlich verhindert hätte“, erklärte Liebenberg und ergänzte: „Deshalb bin ich der Meinung, dass der Generalinspektor der Polizei auf das angeblich unangemessene Verhalten der beiden Beamten hingewiesen werden und mögliche Maßnahmen ergreifen muss.“

Katjivi war am 19. Juli wegen Mordes und versuchter Körperverletzung in zwei Fällen schuldig gesprochen worden. Liebenberg sah es damals als erwiesen an, dass der Angeklagte am 31. Juli 2014 nicht nur Anton erstochen, sondern auch Eises und den Zeugen Alfeus Haurumbu mit dem Messer angegriffen bzw. bedroht hat, die seiner Freundin zur Hilfe hätten kommen wollen.

Liebenberg zufolge habe der Angeklagte dadurch verhindern bzw. sich dafür rächen wollte, dass Anton ihn habe verlassen und zu ihrer Mutter nach Okakarara ziehen wollen. Mit Hinweis auf den Obduktionsbericht, der unter anderem neun tiefe Stichwunden am Oberkörper des Opfers dokumentiert, kam Liebenberg am Freitag zu dem Ergebnis, dass Katjivi nicht nur in Tötungsabsicht gehandelt, sonder auch besonders „brutal und gefühllos“ vorgegangen sei.

Hinsichtlich des Angriffs auf Eises und Haurumbu hielt er dem Beschuldigten zu Gute, dass keiner der beiden verletzt worden sei. Folglich beließ er es im Falle des Angriffs auf Eises bei einer Verwarnung und verurteilte den Angeklagten wegen versuchter Körperverletzung von Haurumbu zu nur einem Jahr Haft. Weil Katjivi diese Strafe parallel zu dem wegen Mordes auferlegten Freiheitentzug verbüßen darf, summiert sich seine Gesamtstrafe auf 35 Jahre Gefängnis.