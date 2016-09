Polizeibeamter verwundet Angreifer sowie Schaulustigen

Windhoek (cev) – Eine Prügelei hat im Krankenhaus geendet, nachdem ein Polizist sich verteidigen musste, einen Angreifer ins Bein geschossen hat und dabei einen Unbeteiligten verwundet hat. Das geht aus dem Polizeibericht vom Wochenende hervor. Zunächst sei gegen den Beamten Anzeige wegen versuchten Mordes erstattet worden und die Ermittlungen dauern an; eine Festnahme habe es nicht gegeben.



Der nicht namentlich genannte Gesetzeshüter wurde laut offiziellen Angaben am Freitagabend gegen 18.45 zu einem Einsatz in Katutura (Okombahestraße) gerufen. Zwischen jungen männlichen Personen sei es auf offener Straße zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen. „Als der Polizeibeamte vor Ort eintraf, sollen sich einige Beteiligten in ein anliegendes Haus zurückgezogen haben. Auf der Straße soll sich eine sichtlich aufgebrachte Person befunden haben, die bei Eintreffen des Polizisten angeblich ein Messer gezückt und sich dem Beamten genähert hat“, so der Polizeibericht.



Daraufhin sei der Ordnungshüter vor dem Bewaffneten zurückgewichen und habe zunächst einen Warnschuss abgegeben. Der bewaffnete Angreifer habe sich davon nicht abschrecken lassen und sei auf den Polizeibeamten losgegangen, der einen zweiten Schuss abgefeuert und den gewaltbereiten Unruhestifter am Bein verletzt habe. Dabei soll die Kugel durch das Bein des Angreifers durchgedrungen sein und anschließend einen Schaulustigen getroffen haben. Beide verwundeten Personen wurden in stabiler Verfassung in das Katutura-Staatskrankenhaus eingeliefert.