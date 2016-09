Polizei nimmt 15 Beamte fest

Polizei nimmt 15 Beamte festGesundheitspersonal soll 8,2 Mio. N$ erschwindelt haben Otjiwarongo/Okakarara (Nampa/hf) - Vor dem Magistratsgericht von Otjiwarongo sind am Mittwoch 15 Kräfte des Gesundheitsministeriums erschienen, die angeklagt sind, insgesamt 8,2 Mio. N$ hauptsächlich durch gefälschte Anträge auf Reise- und Unterhaltsspesen sowie Überstunden erschwindelt zu haben. Die Polizei hat einen Zeitraum von Juni 2006 bis Januar 2014 untersucht und spricht von einem „Syndikat“, das aus folgenden Arbeits- und Berufskräften besteht: Krankenschwestern, Pfleger, Putzfrauen, Ambulanz-Fahrer, Rechnungsprüfer und ein Staatszahnarzt im Alter zwischen 41 du 59 Jahren. Bei den Angeklagten, die am 13. Oktober wieder im Gericht erscheinen müssen und bis dahin in Untersuchungshaft bleiben, handelt es sich um folgende Personen: Dr. Esther Namwandi, Lucresia Matsuis, Namboa Jenneveva, Andrew Neidel, Frieda Fillemon, Engine Sawas, Josephine Lifumbela, Berreldine Narib, Christine Ndeutapo, Laurentia Narubes, Temos Mutewa, Sana Dauses, Magdalena Horases, Victoria Hases und Selma Hindula. Staatankläger Johannes Nunuheb hat vor Richterin Helvi Shilemba nacherücklich gefordert, dass die Angeklagten bis zur nächsten Verhandlung nicht freigelassen werden sollen, weil die Gefahr bestehe, dass sie sich in die weitere Untersuchung einmischen würden. Die Angeklagten können jedoch individuelle Kautionsanträge stellen. Sie befinden sich in Okakarara in Polizeihaft. Laut Vizepolizeikommissar Gerhard Mavenjono sind die meisten Angeklagten langgediente Kräfte des Gesundheitsministeriums. Die Gelder für falsche Spesen und Überstunden wurden formal in ihre Bankkonten eingezahlt.