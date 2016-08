Pokalspiel unter negativen Vorzeichen

Windhoek (ap) . Das Afrikapokal-Qualifikationsspiel der namibischen Fußball-Nationalmannschaft gegen den Senegal am Samstag wird nun endgültig zur Mammut-Aufgabe. Wie NFA-Funktionär Tim Isaacs am Montag bekannt gab, muss das Team um Chefcoach Ricardo Mannetti aufgrund der anhaltenden Finanz-Engpässe auf ein Trainingslager in Pretoria verzichten. „Wir sollten bis Donnerstag im Leistungszentrum in Pretoria trainieren und anschließend die Reise nach Westafrika antreten. Allerdings gibt es dafür momentan kein Geld. Die Wahrheit ist, dass der gesamte Fußball in Namibia mit Finanzproblemen zu kämpfen hat, nicht nur der Verband“, erklärte Isaacs.

Besonders gegen den Senegal wäre eine solche Vorbereitung besonders wichtig. Die Mannschaft weilt im Nationenranking des Weltverbandes (FIFA) derzeit auf dem 41. Rang, während Namibia nur an 123. Stelle geführt wird. Zudem können die Senegalesen am Samstag in der Hauptstadt Dakar auf den Heimvorteil bauen. Zu ihrem Vorteil spricht auch, dass der namibische Vereinsfußball derzeit die schwierigste Krise seiner Geschichte durchlebt. Erst in der vergangenen Woche hatte der Mobilfunkanbieter MTC ein weiteres Millionen-Sponsoring wegen der chaotischen Zustände abgesagt. Ob ein Ligabetrieb nach mehr als zweimonatiger Winterpause in der kommenden Saison überhaupt stattfinden wird, ist bislang unbekannt (AZ berichtete). Das Hinspiel zu Beginn des Jahres hatten die Westafrikaner mit 2:0 in Windhoek gewonnen.

Eine Absage des Spiels, wie von NFA-Generalsekretär Barry Rukoro spekuliert wurde, schloss Isaacs unterdessen aus: „Wir müssen das Duell bestreiten, es gibt keine Alternative. Wenn wir nicht antreten, wird es Probleme mit der CAF (afrikanischer Kontinental-Verband, die Red.) geben, und das können wir uns nicht leisten.“