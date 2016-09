Platz und Priorität

Betr.: Leserbrief „Zur Beckenkonstruktion und zu Sekten“ von Rupert Schlager (AZ, 2. September 2016)



Sehr geehrter Herr Schlager. Wir mussten uns vor kurzem auch sehr wundern über die Berichterstattung und Objektivität unserer ansonsten sehr geschätzten AZ. Es begann damit, dass viel über die deutschen Olympioniken, aber leider sehr wenig über die namibischen Olympia-Teilnehmer berichtet wurde. Auch wenn sie nicht unter die Top-10 kamen, denke ich, sollte es für alle namibischen Sportler ein Ansporn sein zu lesen, wo und wie sich ihre Sportkameraden im Ausland schlagen.

Dann mussten wir uns drei Tage lang auf der Titelseite und einer doppelseitigen Bilderserie die ertrunkenen Tiere im Kanal anschauen. Dieser Kanal ist seit seiner Erbauung in den 60ern ein Drama und nicht erst seit August 2016!

Allerdings hatten sie deshalb wahrscheinlich keinen Platz für einen weiteren Sportbericht, der bereits im Juni eingesandt wurde. Leider. Es handelt sich hier um eine Randsportart, die nicht jeden interessiert, aber im Zeitalter des illegalen Waffenbesitzes und des Bedarfs nach Selbstverteidigung immer wichtiger wird. Die namibischen Pistolenschützen hatten je eine Mannschaft aus Deutschland und Südafrika zu Gast hier in Windhoek. Dies wurde auch in einer kleinen Notiz in der AZ erwähnt, nur für den finalen Bericht über den Ausgang der Meisterschaft reichte es dann nicht mehr. Obwohl dieser in einwandfreiem Deutsch mit ausreichend Erklärungen für den Laien und so gut wie keinen Fachausdrücken von den Schützen selbst verfasst wurde, fand er keine Beachtung.

Nein, man bekam sogar nach mehrmaligem Nachfragen eine arrogante, wenn nicht sogar freche Antwort des Sportredakteurs. Echt schade!



Sonja Bartlewski, Windhoek