Pharmamarkt gestärkt

Windhoek/Otjiwarongo (nik) – Das Investmentunternehmen Eos Capital hat jetzt 35% der Anteile des Arzneimittelherstellers Fabupharm in Otjiwarongo gekauft. Wie aus einer Mitteilung von gestern Abend hervorgeht, soll mit dieser Partnerschaft der hiesige Pharmamarkt gestärkt werden. Mit der Übernahme bzw. mit dem frischen Kapital sollen nun die lokalen Produktionskapazitäten erweitert und der Export ins Ausland ermöglicht werden. Fabupharm wurde nach eigenen Angaben 1989 gegründet und ist der einzige Arzneihersteller in Namibia. Die Wettbewerbskommission müsse dem Geschäft noch zustimmen, hieß es. Mehr dazu demnächst in der AZ.