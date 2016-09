Pfui Teufel

Betr.: „Tote Katze startet mit einer Drohne in die Luft“ (AZ, 12. September 2016)



Das war wirklich kein schöner Anblick, als ich am vergangenen Montag die letzte Seite der Allgemeinen Zeitung sah: ein großes Bild einer Katze in der Luft, mit schreckensweit aufgerissenen Augen und alle Viere von sich gestreckt. Aus der Überschrift ging zwar hervor, dass es sich dabei um ein bereits totes Tier handelt, doch das macht diese Sache nicht weniger abstoßend.

Da frage ich mich, wie weit ist es mit den Menschen gekommen, dass sie tote Tiere zusätzlich noch dazu missbrauchen, etwas „Außergewöhnliches“ zu machen? Wie steht es um die Würde der Tiere? Diese Katzen-Drohne ist genauso pietätlos wie Aschenbecher aus Händen von Menschenaffen oder Papierkörbe aus Elefantenfüßen.

Das Schlimme daran ist, dass man vielleicht irgendwann soweit abgestumpft ist, dass es einem nichts mehr ausmacht. Vielleicht lachen wir ja dann, wenn menschliche Körper nicht nur für wissenschaftliche Zwecke präpariert werden, sondern auch als Drohnen durch die Luft fliegen. Ich kann dazu nur sagen: Pfui Teufel.



Freddy Frewer, Windhoek