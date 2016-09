Pelzauktion erfolgreich

Windhoek/Kopenhagen (dh) - Wieder einmal konnte das namibische Unternehmen Agra das gesamte Angebot an Swakara-Fellchen (rund 47000 Stück) auf der Pelzversteigerung in Kopenhagen in Dänemark verkaufen. Der durchschnittliche Preis pro Fellchen habe bei bei 466,25 Namibia-Dollar gelegen, teilte das Unternehmen heute schriftlich mit. Die wichtigsten Käufer stammten aus Dänemark, Griechenland, Russland und (Agenten) aus England, hieß es.