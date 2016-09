Parlament geht an den Start

Windhoek (fis) • Nach Beendigung der Winterpause nimmt die Nationalversammlung heute wieder ihre Arbeit auf. In der vierten Sitzungszeit sollen u.a. vier Gesetzesänderungen behandelt werden: zur Langzeitversicherung, zur Kurzzeitversicherung, zu den Krankenkassen und zur Kontrolle der Unit Trusts. Das teilte der Sprecher der Nationalversammlung mit.

Er resümierte zugleich, dass in der dritten Sitzungszeit von Februar bis Juli verschiedene Gesetze und Gesetzesnovellen beschlossen worden sein, darunter zur Vergütung des Staatspräsidenten, zu Krediten, zum geistigen Eigentum (Urheberrecht), zur Investitionsförderung und zum Kampf gegen Korruption. „Diese Gesetze sind bereits vom Präsidenten unterschrieben und im Amtsblatt veröffentlicht worden“, heißt es. Während die Novelle des Gesetzes zur Staatsbürgerschaft vom Nationalrat zurückgewiesen wurde, startet diese Kammer zur Änderung des Alkoholkontrollgesetzes am Freitag eine Anhörung.