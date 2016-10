Paralympische Athleten geehrt

Windhoek (rm) - Großer Bahnhof für Namibias Paralympics-Teilnehmer. Die Bank Windhoek ehrte die Athleten am vergangenen Donnerstag für ihre Leistungen bei den Paralympischen Spielen in Rio de Janeiro im September.



Namibia’s Athleten brachten insgesamt fünf Medaillen mit nach Hause und stellten damit das beste Ergebnis in der Geschichte von Namibias Nationalem Paralympischen Komitee (NPC) auf. Seit dem Beitritt zum Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) im Jahre 1999 lag der Rekord bislang bei drei Medaillen.



Während Ananias Shikongo drei Medaillen in der Leichatheltik-Klasse T11, 100 Meter (Bronze), 200 m (Gold) und 400 m (Bronze) holte, gewann Johannes Nambala zwei Mal Silber über 200 m und 400 m in der Klasse T13.



Shikongo wurde bei seinen Podest-Plätzen von Even Tjiviju und Sem Shimanda assistiert. Alle vier erhielten von der Bank Windhoek eine Prämie über jeweils 5000 Namibia-Dollar.



„Es ist eine gute Motivation für sie, um in Zukunft noch härter zu arbeiten”, sagte Michael Hamukwaya (Generalsekretär NPC und Athleten-Trainer).