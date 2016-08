Paralympioniken doch in Rio

Ausstehende Prämien führen zum Eklat – Situation geklärt

Das Sportministerium hat einen einen Boykott der namibischen Behindertensportler an den Paralympischen Spielen in Rio de Janeiro allem Anschein nach in der letzten Minute abgewendet. Die Athleten hatten gedroht, die Reise an den Zuckerhut aufgrund ausstehender Zahlung nicht anzutreten.

Von Arne Putensen,

Windhoek

Leere Versprechung und chronischer Geldmangel haben Namibia wieder einmal fast vor aller Welt blamiert. Einen Tag nachdem die hiesigen Behindertensportler am Mittwoch offiziell von der Sportkommission (NSC) verabschiedet wurden, marschierte eine Delegation der Athleten ohne Vorankündigung ins Sportministerium und drohte, die Paralympischen Wettkämmpfe in der brasilianischen Millionenmetropole zu boykottieren. Zudem setzten sie ihre Trainingseinheiten aus.

Hintergrund sind ausstehende Prämien, die ihnen nach eigenen Aussagen bei Medaillenerfolgen bei den Pan-Afrika-Spielen im vergangenen Jahr in der Republik Kongo versprochen wurden. Demnach hatte das Ministerium versprochen, eine Goldmedaille mit 60000 Namibia-Dollar zu belohnen, während Silber (40000 N$) und Bronze (20000) ebenfalls einen Geldsegen mit sich bringen würrde.

„Nun ist alles ok. Es gibt keine Probleme mehr. Die Sportler sind motiviert und wollen ihre Leistung bringen“, wird ein Sportler, der nicht namentlich genannt werden will, von der Tageszeitung „The Namibian“ zitiert. Zuvor hatte sich Vize-Sportministerin Agnes Tjongarero hinter verschlossenen Türen mit Athleten und Vertretern des Namibischen Paralympischen Komitees (NPC) zusammengesetzt und an einer Lösung gefeilscht. Obwohl Details zu diesem Treffen undurchsichtig sind, soll wohl feststehen, dass das Ministerium die All-Africa-Games-Prämien nun doch bezahlt hat bzw. bezahlen will. Dies gelte sowohl für die Behindertensportler als auch für die Nicht-Behinderten-Athleten. Demnach wären alleine für Ananias Shikongo, der in Brazzaville gleich drei Mal auf dem obersten Podestplatz landete, 160000 Namibia Dollar fällig. Darüber hinaus soll Tjongarero versichert haben, dass den Sportlern bei einem Erfolg in Rio eine verbesserte Belohnung erhalten. Wie diese jedoch aussehen sollen, ist nicht bekannt.

Zufrieden mit den Verhandlungen zeigte sich unterdessen auch Michael Hamukwaya, Generalsekretärr des NPC. „Das wichtigste für mich ist, dass sie (Die Sportler, die Red.) fokussiert bleiben. Solche Angelegenheiten können sich negativ auf die Athleten auswirken. Ich bin erfreut dass wir wieder ins Training einsteigen und unsere Nation mehr Erfolg bringen können“, erklärte der langjährige Funktionär, der zu den Gesprächen keine Angaben machen wollte.

Mit dem Fast-Boykott geht das Grauen im namibischen Sport nun mehr in die dritte Runde in weniger als einem Monat. Bei den Olympischen Sommerspielen, die ebenfalls in Rio de Janeiro über die Bühne gingen, wurde der Boxers Junias Jonas der sexuellen Belässtigung beschuldigt und vorübergehend in Gewahrsam genommen (AZ berichtete). Der 22-Jähhrige wurde nach einigen Tagen unter schweren Auflagen entlassen und weilt momentan noch in der namibischen Botschaft in Rio, wo er nun auf seinen Prozess warten muss. Kurz nach seiner Entlassung hatte das Namibische Olympische Komitee an die Öffentlichkeit appelliert, einen Teil der Rechtskosten fürr den Boxer zu übernehmen.

Nur kurze Zeit später folgte ein noch weitreichender Rückschlag: Der Mobilfunkanbieter MTC gab bekannt, sein Sponsoring für die Namibische Premierliga (NPL) nicht zu erneuern. Die NPL-Macher um Johnny Johnson Doeseb hatten es versäumt, einen von MTC geforderten Co-Geldgeber an Land zu ziehen. Ob in der kommenden Saison Erstligaspiele stattfinden, ist unklar.