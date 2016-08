Ovaherero-Disput spitzt sich weiter zu

Rukoro bietet nun der Regierung die Stirn – Verbotene Feier angekündigt

Zwischen der traditionellen Behörde der Ovaherero und dem Haus Mahahero sind regelmäßige Querelen entflammt, die sich nun zu einem politischen Disput zuspitzen: Chef Vekuii Rukoro will entgegen der Anordnung vom Generalstaatsanwalt in diesem Jahr den Volkstag der Roten Flagge begehen.

Ovaherero-Führer Vekuii Rukoro will im Oktober den Tag der Roten Flagge feiern. Ministerin Sophia Shaningwa hat sowohl Maharero- als auch Ovaherero-Anhängern untersagt, in diesem Jahr eine Feier abzuhalten.

Von Nampa und Clemens von Alten

Windhoek

Am Donnerstag hatte die Ministerin für städtische und ländliche Entwicklung, Sophia Shaningwa, dem Häuptling-Haus Maharero die Erlaubnis entzogen, eine Gedenkfeier abzuhalten: „Es gibt ein Prozedere, das befolgt werden muss, und nach meiner Auffassung wurden diese nicht befolgt, weshalb weder das Hause Maharero noch die traditionelle Ovaherero-Behörde in diesem Jahr eine Feier abhalten dürfen“, verkündete Generalstaatsanwalt Sacky Shangala im Namen der Ministerin.

Dem will sich der Anführer der Letztgenannten wiedersetzen: „Im Oktober werden wir unsere jährliche Tradition in anderen Landesteilen wie bei Ozombu Zovindimba (Region Otjozondjupa) austragen“, sagte Vekuii Rukoro am Samstag, und forderte Shangala und die Regierung heraus. „Niemand unter der Sonne kann uns aufhalten – auch nicht der Generalstaatsanwalt!“

Anfang August waren zwischen den Herero-Fraktionen alljährliche Querelen ausgebrochen; im vergangenen Jahr hatte beispielsweise das Haus Maharero mit einem Eilantrag vor Gericht erwirkt, dass 2015 nicht zwei Herero-Gedenktage hintereinander stattfinden dürfen. In diesem Jahr hatte ein umstrittener Abriss des Kommandosaals in Okahandja für Unruhen gesorgt; derweil sich Maharero- und Ovaherero-Anhänger gegenseitig die Demolierung zuschieben oder behaupten, die Aktion sei abgesprochen und somit legitim gewesen.

Denn das Grundstück in Okahandja, wo angeblich die sterblichen Überreste von Chief Samuel Maharero wiederbegraben wurden, ist selbst Gegenstand des Disputs. Die traditionelle Ovaherero-Behörde behauptet, das Land von der Stadtverwaltung erworben zu haben. Aber auch das Haus Maharero meldet Ansprüche an, zumal den Anhängern ursprünglich (am 2. August) von offizieller Stelle die Erlaubnis erteilt (und am 25. August zurückgezogen) wurde, das umstrittene Grundstück für ihre Feierlichkeiten benutzen zu dürfen. Jetzt erklärte Mini­sterin Shaningwa, dass der Boden tatsächlich der Stadtverwaltung gehöre.