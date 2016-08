Otjihavera Experience zählt 230 Starter

Mountainbike-Wettbewerb lockt viele Radsport-Fans nach Midgard

Wieder einmal lockte der Radsportverein Rock and Rut viele Mountainbike-Freunde aus der Reserve, um an der jährlichen Otjihavera Experience teilzunehmen. Rund 230 Sportler hatten sich am vergangenen Wochenende beim Midgard Country Estate eingefunden und an dem Wettbewerb teilgenommen.

Von Olaf Mueller, Windhoek/Midgard





Rund 230 Radsportfreunde hatten sich am vergangenen Wochenende auf dem Midgard Country Estate eingefunden, um in Wettbewerbsmanier das umliegende Gelände zu durchqueren. Die Otjihavera Experience, gesponsert durch das Finanzhaus First National Bank (FNB), führte durch die Gebirgslandschaft um Midgard und kam am ersten Tag vor allem den „Kletterexperten“ entgegen.





Ausgerichtet wird der Mountainbike-Event von dem Radsportklub Rock and Rut - einer der größten Namibias. Für die Veranstalter ist dies der einzige Event auf dem Kalender, der von dem Verein organisiert wird. Am ersten Tag geht es vor allem durch bergisches Gelände, während der zweite Wettkampftag meist über flache Streckenabschnitte ausgetragen wird.





Vom Start weg diktierte das Herren Team „Klein Aus Vista“ mit den Fahrern Piet Swiegers und Herbert Peters das Tempo. Das Konkurrenz-Duo Costa und “Jnr” De Koe hatten kurz nach dem Start einige technische Probleme und mussten abreißen lassen.





Einen harten Zweikampf lieferte sich das Team von Wim Steenkamp und Ingrim Cuff (Subvetters) mit der Kombo aus Fanie Steenkamp und Pierre Knoetze (Fruit & Veg). Das Klein-Aus-Vista-Team erwies sich allerdings für die Verfolger als zu stark und kam zu einem sicheren Start-Ziel-Sieg an Tag eins.





Bei den Damen dominierte das Cycletec-Chicks-Team (Elenor Grassow/Gen Weber), die sogar den männlichen Mountainbikern die Hinterräder zeigten. In der Masters-Kategorie, den etwas älteren Hasen, holten sich die FNB Old Boys mit Stefan Bohlke und Hans du Toit den Tagessieg.





Für die etwas kräftigeren Radsportler wurde die Rhino-Klasse angeboten. In diesem Feld gingen Teilnehmer mit einem Gewicht von über 90 Kilogramm auf die Strecke. Team Cathy & Canopy Centre (Andre de Klerk/Danny Villinger) kam als erstes ins Ziel. In der Mixed-Kategorie sicherte sich das Ehepaar Frank und Sophia Snyman den Sieg des ersten Tages.





An Tag zwei führte der Streckenverlauf durch weniger bergiges Gelände. Auch hier dominierte das Klein-Aus-Vista-Team durch das Swakop-River-Tal mit seinen großen Kameldornbäumen. Damit holten sich Swiegers/Peters gleichzeitig den Gesamtsieg bei den Herren und verteidigten den Titel aus dem Vorjahr.





Zweiter wurde das Duo Costa und “Jnr” De Koe. Steenkamp/Cuff hatten zwar versucht, auf den flachen Passagen einen Vorteil zu gewinnen, doch in der Endabrechnung blieb den beiden nur der dritte Platz.





Wie tags zuvor waren die Cycletec Chicks nicht zu stoppen und sicherten sich den Gesamtsieg. Beeindruckend auch die Platzierung im Gesamtklassement. Als 14. hatten viele männliche Konkurrenten das Nachsehen.





Auch bei den Masters und den Mixed setzten sich die Vortages-Sieger durch. Andre de Klerk und Danny Villinger verwiesen die Mitstreiter ebenso auf die Plätze, wie auch Frank und Sophia Snyman.





Insgesamt blickt der Veranstalter auf ein gelungenes Wochenende zurück, bei dem nicht nur die Sportler auf ihre Kosten kamen, sondern auch die Familien und Angehörigen waren gut versorgt. Dafür dankt Rock and Rut vor allem den Hauptsponsoren FNB und Novel Ford, die den Löwenanteil zu den Preisen im Gesamtwert von über 50 000 Namibia-Dollar stemmten, aber auch allen weiteren Gönnern und Helfern.