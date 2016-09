Operation Omake in Windhoek-West gestartet

Im Rahmen der landesweiten Operation Omake zum Kampf gegen das Verbrechen wurde am Samstag mit der Entbuschung und Säuberung des Wahlkreises Windhoek-West begonnen. Auf diese Weise sollen potenzielle Verstecke von Kriminellen beseitigt werden. Foto: Nampa

Windhoek (Nampa/nik) - Im Wahlkreis Windhoek-West wurde am Samstag im Stadtteil Dorado Park die sogenannte Operation Omake im Kampf gegen das Verbrechen gestartet. Um mögliche Verstecke für Kriminelle zu beseitigen, wurde das Gebiet zwischen Hydra- und Crobusstraße in der Nähe der Pionier-Boys-Schule gesäubert und entbuscht.



Das Projekt Omake entstand auf Initiative des Präsidenten Hage Geingob mit dem Ziel, Fußgängern mehr Sicherheit zu bieten. Ins Leben gerufen wurde die Operation Omake im November 2015, nachdem zwei Schwestern in einem Flussbett in Khomasdal ermordet worden waren.



Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Nampa sagte George Trepper, Regionalratsmitglied des Wahlkreises Windhoek-West, dass der Wahlkreis einer der größten in der gesamten Khomas-Region sei und die Bekämpfung von Kriminalität eines der vorrangigen Themen des Wahlkreises darstelle. Das Gebiet sei auch deshalb für die Operation Omake ausgewählt worden, da es hier eine Reihe von Bildungsinstitutionen wie die Pionier-Boys-Schule und die Jan-Möhr-Oberschule gebe.



Über sechs Trockenflußbette und zehn verbuschte Gebiete sind laut Nampa bereits seit Januar 2016 im Rahmen der Operation Omake landesweit bereinigt worden.