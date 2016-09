Onkel vergewaltigt Kleinkinder

Windhoek/Onadjaba/Rehoboth (dh) – In der Siedlung Omatadiva im Wahlkreis Okalongo in der Omusatiregion im zentralen Norden des Landes, wurde der Polizeisprecherin Hauptinspektorin Kauna Shikwambi zufolge am vergangenen Samstag ein 19-Jähriger verhaftet, dem vorgeworfen wird ein 6- und ein 8-jähriges Kind vergewaltigt zu haben. Der Polizei zufolge waren die beiden Kinder in der Obhut ihres Onkels, dem Verdächtigen, gelassen worden. Die beiden Kinder hätten später über Unterleibschmerzen geklagt und seien zu einem Krankenhaus gebracht worden, wo festgestellt worden sei, dass sie vergewaltigt worden seien. Daraufhin sei der Onkel verhaftet worden.

Eine weitere Vergewaltigung meldet die Polizei aus Rehoboth, wo am vergangenen Freitag gegen 22.20 Uhr bei der Weekend Bar im Wohnviertel Block E, zwei junge Männer eine 18-Jährige gewaltsam zu einer Wohnung in der Nähe gebracht und sie, so die Pressesprecherin der Polizei, in einem Zimmer vergewaltigt haben. Die Polizei konnte einen 22-Jährigen und einen 26-Jährigen im Zusammenhang mit diesem Fall ein wenig später in Gewahrsam nehmen. Der Fall werde weiter untersucht, so Shikwambi.