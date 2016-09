Ondangwa führt beim Rennen der Stadt des Nordens

Bei der jährlichen Handelsmesse in Ongwediva, dem aktuellen Titelverteidiger im Wettbewerb Namibias Stadt des Jahres, wurde vielfach für sein oder ihre Favoritenstadt des Nordens abgestimmt. Kann auch im kommenden Jahr wieder ein „Nordlicht“ das Rennen machen und sich gegen seine Konkurrenten aus den anderen Landesteilen durchsetzen? • Foto: NMH

Windhoek (nik) • Noch bis heute, 17 Uhr, läuft die Abstimmung für die Wahl der Stadt des Nordens, die dann im kommenden Jahr ins Rennen um den Titel des Wettbewerbs Namibias Stadt des Jahres geschickt wird. Dabei tritt der Gewinner gegen die Gewinner aus Süden, zentralen Norden und Westen an. Bislang gibt es nur eine Stadt, die sich den Einzug ins Finale schon sichern konnte: Lüderitzbucht hat sich erfolgreich im Süden den Titel erkämpft.

Im Norden gibt es 14 teilnehmende Städte in der Vorentscheidsrunde: Opuwo, Ruacana, Oniipa, Outapi, Okahao, Oshikuku, Eenhana, Helao Nafidi, Oshakati, Ondangwa, Omuthiya, Rundu, Nkurenkuru und Katima Mulilo.

Nach den aktuellen Auszählungen hat Ondangwa die Nase vorn, gefolgt von Oshakati und Oshikuku. Die Ergebnisse sind dicht beieinander und noch ist die SMS-Abstimmung in vollem Gange - die Wähler können also heute , am letzten Wahltag, das Ruder noch einmal rumreißen. Entschieden ist noch nichts!

Wer sich für seinen Favoriten einsetzen möchte, schickt einfach eine Nachricht mit dem Inhalt „town" und den Städtenamen seiner Wahl (Beispiel: town Nkurenkuru) an die Nummer 51500 (1 N$ pro SMS).

Das Mitmachen lohnt sich, denn unter allen Wählern wird nach Beendigung der Wahl ein Preisgeld von 1000 N$ in bar verlost. Allerdings ist nur eine SMS pro Mobilfunknummer erlaubt. Die Stadt des Nordens wird schließlich am Montag, den 5. September, bekanntgegeben. (#NTY2017)