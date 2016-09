Omaruru: Das Pumpenmanagement versagt

Betr.: Eigener Leserbrief „Transparenz verlangt, keine Ausflüchte“ zur Wassernot in Omaruru (AZ, 25. August 2016)





Vor kurzem habe ich einen noch recht freundlichen Kommentar zum Thema Wassermangel in Omaruru abgegeben. Nachdem die Willkür bei der Wasserversorgung aber zunimmt (Wasser kommt mal dann oder später), wird aus dem Gemeinderat in einem Interview mit Ihrer Zeitung hanebüchener Schmarrn erzählt (der Omaruru sei seit 45 Jahren nicht mehr richtig gelaufen! Ich erinnere an 2008, da lief er über Wochen; und nachfolgende Gebiete bräuchten auch Wasser, ja wer denn: Okombahe, der Omdel-Damm oder was?).





Jeder hier weiß, dass hier genug Wasser ist, aber das Pumpenmanagement versagt. Warum redet die Stadtverwaltung nicht endlich Klartext und benennt das Problem? Es betrifft nicht nur alle Bürger hier, die kleinen Unternehmen werden abgewürgt, während Teile der Lokasie 24 Stunden Wasser haben und andere gar nichts.





Klar muss Wasser gespart warden, jeder vernünftige Mensch ist dazu bereit, aber dieses Rumgeeiere muss auch ein Ende haben. Wir sind gute Kunden der Stadtverwaltung, vielleicht sollte man uns auch als solche behandeln und nicht voraussetzen, dass die Wasserrestriktion schon zur Vertrocknung des Gehirns geführt hat.





Renate Arzt, Omaruru