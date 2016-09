Offerte für Investoren

Windhoek/New York City (fis) – Als Gastgeber einer Namibischen Handels- und Investorenkonferenz hat Staatspräsident Hage Geingob gestern in New York City auf die Investitionsmöglichkeiten Namibias aufmerksam gemacht. Als Vorteile nannte er u.a. die demokratische Regierungsführung, die makroökonomische Struktur sowie den Absatzmarkt der Region bzw. von Namibias Nachbarn. Außerdem betonte Geingob die wichtige Rolle des Privatsektors für den Entwicklungsprozess, den er als „Maschine des Wachstums“ bezeichnete.

Namibias Staatsoberhaupt befindet sich seit zwei Wochen in den USA, wo er vor allem an wirtschaftlich geprägten Veranstaltungen teilnimmt. Höhepunkt war die Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen kurz vor der Investorenkonferenz.