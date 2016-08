NVF Cup zum Saisonauftakt

Windhoek (omu) - Der Namibische Volleyball-Verband (NVF) ist offiziell mit dem Cup-Turnier in die neue Spielzeit gestartet. Insgesamt neun Damen- und elf Herrenmannschaften haben am Auftakt des ersten Spieltages teilgenommen. Dementsprechend zufrieden gab sich der Präsident der NFV, Günter Rust. „Die Vergleiche der Teams waren ausgeglichen, trotz der etwas windigen Bedingungen. Die Mannschaften mussten all ihr Können aufbieten, um die Partien zu meistern“, so Rust. Das Turnier wurde auf den Katutura-Youth-Complex-Sportanlagen ausgetragen, auf denen der NVF Cup 2009 zum ersten Mal stattfand.