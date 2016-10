NUNW lehnt Freiwillige ab

Windhoek (ste) – NUNW-Generalsekretär Job Muniaro hat heute Vormittag auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben, das er als Vertreter des Gewerkschafts-Dachverbands grundsätzlich der Lehrergewerkschaft NANTU die Unterstützung aller namibischen Arbeiter für den geplanten Streik zusichert. „Wir appellieren an alle Pädagogen des Landes, nicht dem Aufruf der Regierung zu folgen und als Freiwillige ihre Dienste für die Zeit anzubieten, in der die Lehrerschaft in den Arbeitsausstand tritt. Das verstößt gegen das Arbeitsgesetz, welches die Verhaltensregeln während eines Streiks bestimmt“, kam er sofort zum Punkt. Er forderte die Regierung dazu auf, das Arbeitsgesetz und die damit verbundenen Regeln zu respektieren. Der Streik sei rechtmäßig angemeldet worden und dürfe deswegen ab 13. Oktober stattfinden. Auf die Frage, ob es zu Ausschreitungen kommen könnte, antwortete er: „Es ist zu früh, sich bereits jetzt Gedanken darüber zu machen, was passieren könnte, wenn sich die Regierung nicht an ihre eigenen Regeln hält. Wir vertrauen darauf, dass die Regierung auf verantwortliche Art und Weise mit uns umgeht und wir gemeinsam eine Lösung finden.“ Mehr dazu in der Freitagausgabe der AZ.