Nullnummern für Starkes

Jena baut Vorsprung aus – Freiburg bleibt ungeschlagen

Der namibische Fußballprofi Manfred Starke geht mit dem Viertligisten Carl Zeiss Jena erstmals in dieser Saison bei einem Punktspiel nicht als Sieger vom Rasen. Das Unentschieden gegen Cottbus reicht aber, um sich weiter von der Konkurrenz abzusetzen. Sandra Starkes SC Freiburg trotzt Frankfurt ein Remis ab und belegt nach wie vor einen Platz im oberen Tabellendrittel der Frauen-Bundesliga.

Mit sechs Treffern liegt Jenas Manfred Starke in der Torschützenliste der Regionalliga Nordost weiterhin an erster Stelle. Allerdings muss er sich die Spitzenposition nun teilen. Foto: privat

Von Robby Echelmeyer, Windhoek/Jena/Freiburg



Die Siegesserie ist gerissen. Doch seine Spitzenposition in der Regionalliga Nordost hat Carl Zeiss Jena untermauert. Nach einem makellosen Start mit 24 Punkten aus acht Spielen begnügte sich der Thüringer Fußball-Traditionsclub am 29. September gegen den Tabellenvierten Energie Cottbus mit einem 0:0. Da mit den Bundesliga-Reserveteams von RB Leipzig (0:1 beim FC Viktoria 1889) und Hertha BSC (1:1 in Fürstenwalde) die ersten beiden Verfolger ebenfalls patzten, hat sich Jenas Vorsprung an der Spitze sogar um einen Zähler auf acht Punkte vergrößert.



Wegen Sicherheitsbedenken der am vergangenen Wochenende bei anderen Großveranstaltungen geforderten Polizei war die mit Spannung erwartete Partie zwischen Carl Zeiss und Energie zum Unmut beider Vereine auf den Donnerstag vorgezogen worden. Weil es am Ernst-Abbe-Sportfeld keine Flutlichtanlage gibt, begann die Begegnung zudem bereits um 17 Uhr – für viele Fans zu früh. Letztlich konnten nur 4403 Zuschauer den Nordost-Schlager in Jena live vor Ort verfolgen.



Für Manfred Starke endete gegen Cottbus auch eine persönliche Serie: Bei seinen sechs vorigen Liga-Einsätzen hatte der Namibier immer einen Treffer erzielt. Den ersten Platz in der Torschützenliste muss sich der 25-Jährige nun mit Miroslav Slalov teilen. Der ukrainische Mittelstürmer des Berliner AK steuerte am neunten Spieltag einen Doppelpack zum 3:0-Auswärtssieg gegen die TSG Neustrelitz bei.



Carl Zeiss hat seinen nächsten Auftritt erst am 15. Oktober. Dann wartet der noch sieglose FSV Luckenwalde, der aktuell mit vier Punkten an drittletzter Stelle rangiert. Wenn in dieser Woche die Achtelfinalduelle des Landespokals ausgetragen werden, pausieren die bereits ausgeschieden Jenaer. In seinem Auftaktspiel hatte sich der als haushoher Favorit angetretene Titelverteidiger am 3. September mit einer 0:1-Niederlage beim Siebtligisten BSV Eintracht Sondershausen gründlich blamiert.



Manfreds Schwester Sandra Starke wartet indes noch auf ihr erstes Saisontor. In der Frauen-Bundesliga trotzte die 23-Jährige mit dem SC Freiburg am Sonntag vor 450 Zuschauern im heimischen Möslestadion dem 1. FFC Frankfurt ein torloses Remis ab. Die Namibierin spielte von Beginn an. In der 57. Minute wurde sie aus taktischen Gründen für Juliane Maier ausgewechselt. Nach vier Spieltagen belegt der Sport-Club mit acht Zählern ungeschlagen den vierten Platz, auf dem das Team von Chefcoach Jens Scheuer die Saison 2015/16 abgeschlossen hatte. Tabellenführer ist Turbine Potsdam mit zwölf Punkten. Kommendes Wochenende reisen die Freiburgerinnen nach Rheinland-Pfalz: Am Samstag (16 Uhr) treffen sie in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf den Regionalligisten SG 99 Andernach.