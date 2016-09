NTY auf Zielgeraden im zentralen Norden

Die Städte des zentralen Nordens sind allesamt auf den Tourismus abgestimmt, so wie es hier in Outjo ersichtlich ist. Zusammen mit der Geschäftswelt arbeiten die Stadtverwaltungen ernsthaft an einem verbessertem Image, und dies zeichnet sich deutlicher ab denn je. Foto: Frank Steffen

Windhoek (ste) - Der Wettbewerb zur Kür der namibischen Stadt des Jahres 2017 gewinnt in dieser Woche an Wichtigkeit im zentralen Norden, da Leser nur noch bis Freitag ihre Wahl für ihre Favoritenstadt aus dieser Region abgeben können. Einfach „Town“ gefolgt von dem Namen der Lieblingsstadt - Grootfontein, Tsumeb, Otjiwarongo, Okahandja, Outjo, Okakarara, Otavi, Gobabis oder Khorixas - als SMS-Botschaft an die Nummer 51500 verschicken. Als Teilnehmer kann man dabei mit etwas Glück noch 1000 N$ gewinnen.



Am Freitag endet die Wahl und wird die gewählte Stadt zum Ende des Jahres als Vertreter des zentralen Nordens gegen die bereits gewählten Kandidaten des Südens - Lüderitzbucht - und des Nordens - Ondangwa, sowie dem noch zur Wahl stehenden Vertreter der Westlichen Regionen, antreten.



In der kommenden Woche wird ein NMH-Team (einschließlich der AZ) den zentralen Norden besuchen und jeder Stadt die Möglichkeit bieten, diesen Wettbewerb zu ihren Gunsten zu entscheiden, indem Stimmen an den Stadtverwaltungen, sowie Einkaufszentren und Schulen geworben werden. Eigens dazu bringt das Aktivierungs-Team der NMH einige Elektronik- und Mobilfunkapparate mit, damit Denjenigen, die keinen Zugang zu solchen Geräten haben, trotzdem die Wahlteilnahme ermöglicht wird. Am Montag stehen Okakarara und Khorixas an, Outjo und Otjiwarongo am Dienstag und Mittwoch, wonach Otavi und Tsumeb am Donnerstag folgen und Grootfontein am Freitag das Schlusslicht bildet.



Am Mittwoch ist die AZ zu Gast an der Otjiwarongo-Oberstufe, die an diesem Tag den „Tag der Deutschen Sprache“ zusammen mit der Deutschen Botschaft anbietet. Ein interessantes Programm wird angeboten und die AZ wird einen kleinen Stand besetzen, wo Werbegeschenke verteilt und Lose für die AZ-Jubiläumsverlosung verkauft werden. Diese Verlosung wird am 26. Oktober stattfinden und das gesammelte Geld wird Bildungsprojekten mit deutschsprachigem Bezug zu Gute kommen.