NSFAF erneut in Erklärungsnot

Windhoek (nik) - Der staatliche Fonds zur finanziellen Unterstützung von Studenten (NSFAF) hat kürzlich Stellung zu einem Artikel der Zeitung „The Namibian“ bezogen. In deren Beitrag „300 Studenten stehen vor Ausweisung aus China“ vom 21. September heißt es, dass NSFAF nur 62000 N$ anstelle der üblichen 87000 N$ an seine Studenten in China gezahlt habe. Die Zeitung beruft sich dabei auf anonym bleiben wollende Studenten. „Das Geld reicht nicht, um unsere Schulgebühren zu entrichten“, wird ein Betroffener zitiert. Das System sei zudem sehr streng, so dass nach spätestens drei Wochen mit ausstehenden Zahlungen der Studienplatz riskiert werde.



In ihrem Versuch, Hilfe zu suchen, hätten sich die Studenten an die namibische Botschaft in China gewandt, die sie jedoch an NSFAF verwiesen habe. NSFAF-Personalleiter Olavi Hamwele hingegen habe die Studenten nur wieder zur Botschaft geschickt.



Als Reaktion auf diese Behauptungen beteuerte NSFAF gestern schriftlich, die Zahlung des vollständigen Betrags von 87000 N$ geleistet zu haben. Dass sie weniger bezahlt haben sollen, als in der Vereinbarung mit den Studenten vorgesehen war, sei falsch. Vielmehr habe es im Zahlungsprozess einen Fortschritt gegeben, da die Zahlung für alle Studenten ab dem 2. Semester bereits im Januar erfolgt sei sowie alle neuen Studenten in China zwischen Mai und August entlohnt worden seien. Im vergangenen Jahr hätten hingegen einige Zahlungen erst im Dezember stattgefunden. NSFAF gibt jedoch auch zu bedenken, dass durch die schwankenden Wechselkurse der Chinesische Yuan um 15% gegenüber dem US-Dollar gefallen sei, was sich auf die ankommenden Beträge ausgewirkt habe.



Daher werde aktuell erörtert, eine Ausgleichszahlung einzuführen, die jedoch einer entsprechenden Zustimmung bedürfe. Der Fonds bittet daher, aktuell keine unnötige Panik zu verbreiten.