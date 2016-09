Normaler Regen

Windhoek (dh) - Meteorologen sind optimistisch, dass die kommende Regensaison in Namibia normale, durchschnittliche Regenfälle im ganzen Land bringen wird, aber im Süden in der ersten Hälfte (Oktober bis Dezember) die Niederschläge unter dem Durchschnitt liegen werden. Das wurde heute in Windhoek bekannt gemacht. Indes warnte ein Experte von NamWater vor Euphorie: Normale Umstände bzw. Regenfälle bedeuten nicht, dass die Staudämme guten Zulauf bekommen. Selbst bei einer guten Regensaison und bei gutem Zulauf werden die Folgen der Dürre auch noch in der Saison 2017/18 zu spüren sein.