Noch ein letzten heißer Tanz

Welwitschias empfangen die Valke - Gäste auf Kurs zum Halbfinale?

Für die Welwitschias geht es um nichts mehr als die Ehre zu retten. Die SWD Eagles (grünes Trikot) hingegen müssen dagegen beim Tabellenzweite punkten um ins Halbfinale zu gelangen. Der Fünfte die Hino Valke werden im Hage-Geingob-Stadion antreten und haben die Runde der letzten Vier fest im Visier. Foto: Olaf Mueller

Von Olaf Mueller, Windhoek







Die Windhoek Draught Welwitschias bestreiten am Samstag um 15 Uhr im Hage-Geingob-Stadion das letzte Saisonspiel im Currie Cup. Wie auch in der Qualifizierungsrunde hat die Mannschaft von Trainer John Williams noch keinen Sieg verbucht. Der Gegner sind die Hino Valke, die sich einiges vorgenommen haben dürften. Die Falken haben immer noch die Chance, Vierte zu werden und die Endrunde zu erreichen.





Mit sieben Punkten rangiert das Team aus der Ost-Gauteng-Region nur zwei Punkte hinter dem derzeitigen vierten, den SWD Eagles. Die Mannschaft vom Westkap reist zum Tabellenzweiten, den Border Bulldogs. Das Team vom Ostkap wird auch nach dem Spiel den zweiten Rang der Tabelle beibehalten, da der nächste Verfolger, die Down Touch Griffons, mit 15 Punkten zwei Zähler Rückstand haben, aber alle 5 Spiele bereits absolviert haben.





Fest steht auch, dass die Leopards Tabellenführer bleiben. Bereits seit letztem Spieltag war die Mannschaft aus Potchefstroom von den Verfolgern nicht mehr einzuholen. Mit 5 Siegen aus 5 Spielen wahrten die Leopards eine weiße Weste und sind Favorit auf den Titelgewinn. Die Halbfinalspiele sind dann am 1. Oktober das Endspiel steigt am 7. Oktober.





Die Windhoek Draught Welwitschias schließen damit eine sehr lange Saison ab. Das Experiment Currie Cup wurde vom namibischen Rugby-Verband (NRU) als Förder- und Entwicklungsprogramm für den hiesigen Rugbysport ausgegeben. Allerdings sind noch keine weiteren Erkenntnisse bekannt, inwiefern dieses Projekt erfolgreich war.





Im Gegensatz zu den Amateuren“ die bei den Windhoek Draught Welwitschias eingesetzt wurden, arbeiten die anderen Teams des Currie Cup im professionellen Bereich. Das drückt sich vor allem in der Physis der Akteure aus. Namibias Rugby-Auswahl konnte zeitweise in den Spielen ganz gut mithalten, aber sobald der Gegner den Druck erhöhte, brach die Williams-Truppe ein.





Laut NRU ist dies aber nur ein Standbein, auf dem in Zukunft gesetzt wird. So soll vor allem im Schulbereich mehr Engagement betrieben werden. Auch dem 7 Rugby soll mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.





Bei den Siebenern steht am 12. und 13 November ein Internationales Turnier ins Haus. Diese Form der Spielweise unterscheidet sich vom 15 Rugby in Spielzeit und Mannschaftsstärke. Gespielt wird zwei Mal sieben Minuten bei je sieben Feldspielern. 7 Rugby ist seit dem Spielen in Rio de Janeiro olympische Disziplin. Weitere Einzelheiten zum Turnierablauf und den teilnehmenden Teams werden von der NRU noch bekannt gegeben. Die AZ wird hierzu weiter berichten.