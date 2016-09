Noch ein Fünkchen Hoffnung besteht

Namibias Rugby-Auswahl reist zu den Griffons - Viertelfinale noch möglich

Namibias Rugby-Auswahl um Trainer John Williams muss am Samstag beim Tabellendritten antreten. Theoretisch haben die Welwitschias noch die Chance auf eine Viertelfinalteilnahme, sind aber auf Schützenhilfe des derzeit Vierten und Fünften des Tableaus angewiesen.

Schon in der Qualifikationsrunde zum Currie Cup schauten die Welwitschias den Griffons zu oft hinterher. Das Spiel am 28. Mai diesen Jahres im Hage-Geingob-Stadion ging zwar knapp an die Gäste, aber dennoch mit 28:32 verloren. Foto: Olaf Mueller

Von Olaf Mueller, Windhoek





Noch zwei Spiele sind im Currie Cup in der 1. Division zu absolvieren und die Windhoek Draught Welwitschias werden das vorletzte bei den Griffons in der Free State Provinz im HT Pelatona Projects-Stadium in Welkom bestreiten.





Mit nur einem Punkt aus drei Spielen hat die Mannschaft von Trainer John Williams nur noch theoretische Chancen auf die Endrunde. Allerdings ist dies nicht mehr aus eigener Kraft möglich Die namibische Rugby-Auswahl ist auf Schützenhilfe, beziehungsweise auf Punktverluste der anderen Teams angewiesen.





Auf den dazu benötigten vierten Platz, müssen die Windhoek Draught Welwitschias allerdings mindestens acht Punkte holen. Den haben derzeit die Eagles aus dem Süd-West-Distrikt Cape Towns mit acht Zählern inne. Die reisen dieses Wochenende zum Tabellenführer.





Das Team der Leopards steht derzeit mit 20 Punkten unangefochten auf Platz eins des Tableaus. Die Westprovinzler haben einen Vorsprung von acht Zählern auf den Zweiten, die Border Bulldogs. Die hatten der Williams-Truppe im letzten Spiel eine deutliche 7:61 Niederlage beigebracht und empfangen die Eagles am letzten Spieltag der Qualifikationsrunde zu den Viertelfinales.





Auch der Tabellenvorletzte, die Hino Valke, haben noch ein mittelschweres Restprogramm. Bereits heute ab 15 Uhr sind die Bulldoggen im Barnard-Stadium im Kempton Park zu Gast. Die Falken, die sechs Punkte auf dem Konto haben, werden dann am 17. in der Hauptstadt Namibias im Hage-Geingob-Stadion empfangen.





Die Windhoek Draught müssten allerdings beide Spiele gewinnen, was sicherlich kein leichtes Unterfangen wird, da für die Hino Valke immer noch die Möglichkeit besteht, die Adler vom vierten Rang zu verdrängen. Verliert Namibias Rugby-Auswahl am Samstag, ist der Zug Viertelfinale allerdings abgefahren.





Abseits des Spielfelds hat der Namibische Rugby Verband (NRU) sowohl gestern, als auch heute im Namibian und Republikein eine Anzeige geschaltet, die für ein wenig Verwirrung sorgt. Anscheinend ist die NRU auf der Suche nach einem neuen Chef-Trainer für das Currie-Cup-Team 2017. Genaueres ging jedoch nicht aus Annonce hervor. Spricht aber nicht für das Feingefühl der Verantwortlichen.