Niederlage für Brave Warriors

Namibias Fußballer verlieren 0:2 in Dakar

Die Brave Warriors haben ein weiteres Spiel in der Qualifikationsrunde zum Africa Cup of Nations (AFCON) der Gruppe K verloren. In der Hauptstadt des Senegal, Dakar, gingen die Mannen um Trainer Riccardo Mannetti mit einer 0:2 Niederlage vom Platz. Zur Halbzeit hatten die Senegalesen im Stade Leopold Sedar Senghor mit 1:0 geführt.





Nach dem sich anbahnenden Debakel der vergangenen Woche, als die Spieler die Reise nach Nordafrika nicht antreten wollten (AZ berichtete), hatte der Trainer angekündigt, ein Ass aus dem Ärmel zu zaubern. Dies wäre aufgrund einiger Ausfälle auch nötig gewesen.





Das Ass hatten dann doch eher die „Lions of Teranga“ mit den Toren aus der 32. und der 90. Spielminute gezogen. Das 1:0 für die Mannschaft um Kapitän Cheikhou Kouyate fiel noch aus dem Spiel heraus, während die endgültige Entscheidung durch Foulelfmeter entschieden wurde.





Namibias Auswahl hatte zuvor schon die Qualifikation mit den zwei Niederlagen gegen unter anderem Burundi (1:3) und Niger (1:0) verpasst. Trainer Mannetti war zwar enttäuscht über das Endergebnis, dennoch kann aufgrund der Umstände wohl nicht gehadert werden.





Der Generalsekretär des namibischen Fußballverbands, Barry Rukoro, hatte letzten Mittwoch noch alle Hände voll zu tun. um die Profis zur Raison zu bringen. Einige Spieler wollten gar nicht erst in den Flieger steigen, und Rukoro appellierte an ihre Professionalität.





Wie es derweil im namibischen Fußball weitergeht, ist immer noch ungewiss. Es stehen Prämien und Boni für die Nationalspieler aus und dem Oberhaus ist mit MTC der Geldgeber schlechthin weggebrochen. Ein neuer Gönner ist nicht in Sicht. Wer will sich in einer von Korruption und Vetternwirtschaft durchzogenen Branche schon die Finger verbrennen, außer vielleicht Joseph Blatter, Michel Platini oder der Kaiser Franz Beckenbauer persönlich.