Nicht nur Nashörner im Visier

Die Zusammenarbeit von Privatpersonen und -organisationen mit den Behörden wurde zu Recht vom Umweltminister gelobt, und hat in jüngster Vergangenheit zu beachtlichen Erfolgen im Kampf gegen die Nashorn- und Elefantenwilderei geführt. Schließlich sind diese Tiere ein nationales Vermögen, das uns allen gehört, das wir alle schützen und hegen müssen. Nicht nur die Wilderer, sondern auch ihre Hintermänner müssen wir hinter Schloss und Riegel bringen. Dabei dürfen wir, und vor allem die Regierung, nicht die restliche, ebenso schädliche und brutale Wilderei anderer Tierarten aus dem Auge verlieren. Jeder Kudu, jedes Warzenschwein und jede Oryxantilope könnte ein potenzielles Trophäentier sein, welches nicht nur eine beachtliche Menge Fleisch für Namibier liefert, sondern einen nicht zu verachtenden Trophäenpreis, Arbeitsplätze in der Jagdindustrie schafft und den Wert der Art steigert. Es geht um mehr als nur ein Dollarzeichen auf vier Beinen. Es geht auch um die Erhaltung der Art, um Biodiversität und nachhaltige Nutzung der erneuerbaren natürlichen Ressourcen. Die Polizei, Naturschutzbehörde, Organisationen, Farmer und Bürger müssen auch Arten wie Löwen, Schuppentiere und andere ins Visier nehmen, die ungeahndet geschossen, vergiftet, geschmuggelt und sonst wie getötet werden. Wir haben weniger Löwen als Schwarze Nashörner in Namibia. Wir wissen nicht einmal, wieviele Schuppentiere wir haben und wissen nichts über ihr Verhalten. Trotzdem wird kaum etwas unternommen, wenn sie und andere Arten gewildert, vergiftet und geschmuggelt werden. Dabei haben auch sie ein bisher nicht genutztes Potenzial. Die Wilderei kostet das Land jährlich Millionen Dollar.



Dirk Heinrich