Newspaper Cup in Swakopmund

Windhoek (omu) - Die Gastgeber für den Newspaper Cup 2017 und 2018 stehen fest. Im nächsten Jahr trägt Swakopmund die Fußball-Meisterschaft der U20-Regionalteams aus. Ein Jahr später hat dann der Gouverneur der Sambesi-Region, Lawrence Sampofu, die Ehre, das prestigeträchtige Pokalturnier in Katima Mulilo zu eröffnen. Sein Amtskollege aus Erongo, Cleophas Mujtavikua, wurde diese Ehre bereits im Jahr 2006 zu teil. Der traditionelle Wettbewerb findet immer am Osterwochenende statt und lockt die besten Nachwuchskicker des Landes an. Die Ausrichterrollen wurden am Dienstag vergangener Woche im Hauptsitz des namibischen Fußballverbandes (NFA) vergeben.



Ausschlaggebend für die Wahl von Swakopmund als Gastgeber für die Ausgabe im April 2017 sei die Tatsache gewesen, dass sich die Küstenstadt als Veranstalter von Wettbewerben dieser Größenordnung bewährt hat. Das war auch das Hauptaugenmerk der Erongo-Kampagne. Mujtavikua und seinem Team spielte dabei zudem in die Karten, dass der Konkurrent hinsichtlich der Infrastruktur noch nicht bereit gewesen ist.