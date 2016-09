Neues Regionalbüro für Landwirtschaft

Windhoek/Katima Mulilo (nik) – Das Ministerium für Landwirtschaft, Wasserbau und Forstwirtschaft (MAWF) hat nun eine neue Geschäftsstelle in der Sambesi-Region: Am Freitag wurde das kürzlich fertiggestellte, zweistöckige Gebäude in Katima Mulilo eingeweiht. Im Rahmen dessen sprach Landwirtschaftsminister John Mutorwa von einem „sichtbaren Meilenstein“ für seine Institution, die den Service näher zu den Bürgern bringe. In dem 25 Millionen Namibia-Dollar teuren Bauwerk seien nun alle regional tätigen Abteilungen unter einem Dach: allgemeine Dienstleistungen (DGS), Veterinärdienst (DVS), landwirtschaftliche Produktion und Erweiterung sowie Ingenieurdienstleistungen (DAPEES), landwirtschaftliche Forschung und Entwicklung (DARD), Wasser- und Sanitärversorgung (DWSSC) sowie Forstwirtschaft (DOF). Damit sei diese Zweigstelle des Ministeriums ein „One-Stop-Zentrum“, welches die Bedeutung des landwirtschaftlichen Sektors für die Regierung unterstreiche.



Darüber hinaus forderte Mutorwa die Mitarbeiter des neuen Gebäudes dazu auf, die Büros sorgfältig zu nutzen und eine professionelle Verpflichtung gegenüber den Kunden einzugehen. „Wir sind alle Diener der Öffentlichkeit – nicht Chefs oder kleinkarierte Herrscher.“