Neuerungen und Rekordzahlen

Die 12. Ausgabe eines der härtesten Moutainbike-Rennen der Welt läuft

Beim Nedbank Dessert Dash 2016 am 9./10. Dezember von Windhoek nach Swakopmund gibt es eine neue Streckenführung und eine veränderte Aufteilung der Distanz für die Zweier-Teams. Außerdem wird eine Gesamt-Teilnehmerzahl von bis zu 900 Fahrern erwartet – neuer Rekord.

Dan Craven (l.) und Konny Looser gehörten 2015 zu den Top-Fahern. Looser siegte in der Einzelwertung. Fotos: Privat Vera Adrian und ihr Partner Norbert Meyer gewannen vor einem Jahr die Mixed-Wertung. Wie im letzten Jahr wartet auch diesmal nach 396 Kilometern das Ziel beim Desert Dash in Swakopmund.

Von Ruwen Möller, Windhoek



Der Countdown läuft. Noch 63 Tage, dann steigt die 12. Auflage des einzigartigen Desert-Dash-Rennens. Am Freitag, den 9. Dezember geht es wieder auf die 369 Kilometer lange Strecke von Windhoek nach Swakopmund. Und die Traditons-Veranstaltung, vom Bike-Magzin als eines der 15 härtesten Mountainbike-Rennen der Welt geadelt, wartet in diesem Jahr mit einigen Neuerungen sowie Rekord-Teilnehmerzahlen auf.



„Diese Jahr haben wir uns dazu entschieden, die Dinge ein bisschen anders zu machen”, so Leander Borg, Hauptorganisator des legendären Mountainbike-Rennens. „Wir haben das Format der Zweier-Teams einfach verändert. In diesem Jahr werden sie nicht mehr im Staffel-Modus fahren, sondern der erste Fahrer fährt die erste Hälfte der Strecke und der zweite den zweiten Teil. Unsere Intension mit dieser Massnahme ist es in erster Linie die Veranstaltung neu aufzumischen, aber viel wichtiger, wir wollten den Autoverkehr und damit auch die Abgase auf der Strecke verringern. Gleichzeitig versprechen wir uns die Logistik insgesamt verbessern zu können.”



Die Veranstalter haben die Strecke für die Zweiter-Teams so angelegt, dass kurz nach der Halbzeit die ersten Fahrer in den Begleitfahzrzeugen umgeleitet werden, damit auf der Hauptstrecke des Rennens weniger Verkehr ensteht. Zur Neu-Organisation des Zweier-Wettbewerbs sagt Borg weiter: „Außerdem ist die Herausforderung so für Zweier-Teams jetzt größer. Sie haben jetzt nicht mehr nur 80 Kilometer mit anschließenden drei Stunden Pause, sondern sie fahren das halbe Rennen und somit jeder für sich 190 km.



Gemeinsam mit dem Hauptsponsor Nedbank und dank der Neu-Strukturierung des Rennens ist es den Organisatoren zudem gelungen, dass wegen der Begleitfahrzeuge bisher auf 600 Fahrer limitierte Teilnehmerfeld zu erweitern. Dadurch das die Zweier-Teams auf einer anderen Strecke unterwegs sind können etwas mehr Vierer-Teams starten. Insgesamt werden dieses Jahr 800 bis 900 Mountainbiker teilnehmen können, was ein Steigerung der Anmeldungen um 40 Prozent und eine neuen Rekord bedeutet.



„Unser langfristiges Ziel als Organisator ist es, die Einzelstarter mehr in den Fokus zu stellen. Dies spiegelt sich im Preisgeld, den Medaillen die wir ausgeben und vor allem in dem Wettbwerb als solches wider. Der Einzelstart ist schließlich die größte sportliche Herausforderung. Unser Konzept ist so ausgelegt, dass die Fahrer idealerweise in Vierer-Team starten, dann auf ein Zweier-Team umsteigen und am Ende als Solist mitfahren“, so Borg voller Vorfreude auf den diesjährigen Wettbewerb.



Voller Stolz können die Veranstalter bekanntgeben, dass in den letzten zwei Jahren die einhunderter Marke bei den Einzelstartern erreicht wurde und in diesem Jahr bis zu 200 Solisten erwartet werden.



Los geht es am Freitag, den 9. Dezember um 15 Uhr am Einkaufzentrum The Grove im Windhoeker Stadtteil Olympia. Das 24 Stunden Rennen wird die Teilnehmer zunächst wieder durch das Khoma-Hochland bis auf 200 Meter Höhe führen. Enorme Hitze begleitet die Teilnehmer in den ersten Stunden durch die hügelige Steppe. Anschließend geht es weiterhin an die physischen und mentalen Grenzen jedes Einzelnen, denn es geht durch die Namib-Wüste, die älteste der Welt. Normalerweise auch hier extreme heiß, doch für viele Fahrer eher bitter kalt, weil sie die Namib teilweise in der Nacht erleben. Am Samstag, den 10. Dezember um 15 Uhr muss dann spätestens die Ziellinie bei der Tiger Reef Beach Bar an der Atlantikküste in Swakompund überquert werden, ansonsten gibt es keine Wertung.



Im Vorjahr kamen Max Knox (Südafrika) und TJipe Murangi (Namibia) in der Zweier-Wertung der Männer zuerst ins Ziel. In 14 Stunden und 27 Minuten hatten sie die Strecke bewältigt. In der Solo-Kategorie siegte Konny Looser (Schweiz). Seine namibische Lebensgefährtin Vera Adrian gewann mit ihrem Dash-Partner Norbert Meyer die Duo-Mixed-Kategorie. Bei den Solo-Frauen entschied Ren­é Schoeman das Rennen für sich. In der Duo-Women-Kategorie durften Irene Steyn und Yolande du Toit vom Team „Mannys Bike Mecca“ jubeln. In der Vierer-Staffel Männer war das Team „Hollard“ um Gerhard Mans, Johan Faber, Jean-Paul Burger und Pieter Seyffert am schnellsten. In der Frauen-Kategorie machten die „Fantastic 4“ das Rennen, in der gemischten das Team von „Paratus Telecom.“



In diesem Jahr gibt es erneut verschiedenste Kategorien beim Dash, für die die Anmeldung bereits auf der Internetseite des Veranstalters (www.desertdashnamibia.com) eröffnet ist. Es gibt eine Einzelwertung für Frauen und Männer (N$ 2800), eine Kategorie für Zweier-Teams (Frauen, Männer, Mixed, N$ 4400) und eine für Vierer-Teams (N$ 7200 Frauen, Männer, Mixed). In der Vierer-Wertung fahren die Teilnehmer die erste und letzte Teilstrecke gemeinsam, dazwischen wird sich im Staffel-Modus abgewechselt.



Um das Gesamt-Event weiter auszubauen wird in diesem Jahr einige Tage (ein genaues Datum steht noch aus) vor dem Dash ein Warum-Up-Rennen veranstaltet. Von 18 Uhr bis Mitternacht soll die Veranstaltung dauern.



Weitere Informationen zum Desert Dash, der Strecke und der Anmeldung (auch am Renntag) gibt es auf der Internetseite: www.desertdashnamibia.com.