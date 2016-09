Neuer Vorstand vorgestellt

Windhoek (ap) • Namibias Sportminister Jerry Ekandjo hat den neuen Vorstand des hieisgen Box- und Ringerverbandes (NPBWCB) in dieser Woche offiziell ernannt. Demnach bleibt Ellison Hijarunguru der Vorsiztende, während Ronald Kurtz, Philip Mwandingi, Kenny Hepundjua und Victoria Hamunyela ihm über die nächsten drei Jahre assistieren werden. Laut der aktuellen Gesetzgebung muss der zuständige Minister den Vorstand ernennen. Zur Zielsetzung der Top-Funktionäre wollte Ekandjo sich nicht äußern.



Unterdessen erhält der namibische Profi Willberforce Shihepo in diesem Monat die wohl letzte Chance, seine bis dato missglückte Karriere noch zu retten. Der einst als Top-Talent gehandelte Leichtschwergewichts-Kämpfer, dem seine Undiszipliniertheit immer wieder Steine in den Weg gelegt hat, wird laut seinem Trainer und Promoter Nestor Tobias am 24. September gegen den Engländer Callum Johnson um den Commonwealth-Titel in Manchster in den Ring steigen. „Er (Shihepo, die Red.) war bis jetzt immer sein größter Gegner. Er weiß aber, was nun auf dem Spiel steht“, erklärte der international anerkannte Tobias.



Mit 33 ist Shihepo zwar nur zwei Jahre àlter als sein englischer Konkurrent, allerdings sprechen die Sta­tistiken eine eindeutige Sprache. Bereits acht musste der Namibier den Ring als Verlierer verlassen. Dem stehen 23 Siege gegenüber. Johnson gewann hingegen bei allen seinen 15 Wettkämpfen vor bezahlten Rängen erfolgreich. Zehn Mal beendete er die Kämpfe frühzeitig und kann in Manchster zudem auf Heimvorteil bauen. „Johnson ist ein guter Boxer, aber Shihepo hat mehr Erfahrung“, führte Tobias abschließend aus.