Neuer Rekord

Windhoek (ws) - Wie die neueste Besucherbilanz des Ministeriums für Tourismus und Umwelt jetzt zeigt, verzeichnete Namibia im vergangenen Jahr einen Zuwachs von 5,4 Prozent an Touristen aus Europa. Nach wie vor ist Deutschland der stärkste europäische Quellmarkt. Mehr dazu in der AZ am kommenden Dienstag.